為何《Hytale》搶先體驗不上Steam？開發團隊：避免負評干擾開發
由 Hypixel Studios 開發，受到許多玩家期待的麥塊風沙盒生存 RPG 遊戲《Hytale》，先前終於宣布將於明年 1 月展開搶先體驗（Early Access），但讓玩家們意外的是，遊戲初期將不會在 Steam 平台上架。開發團隊證實這並非 Steam 單方面的決策，而是工作室為了能更專注於遊戲本身所做出的選擇。
《Hytale》執行總監 Lyall（Patrick Derbic）在最新的常見問題（FAQ）中解釋，這項決策是因為團隊希望在搶先體驗階段，把所有時間和精力集中放在與社群互動及改進遊戲上，而不是花時間去處理那些對開發狀況不了解的負面評價。雖然 Steam 是目前 PC 市場的主流平台，通常被視為營收與曝光的重要來源，但開發團隊認為現階段避免負評干擾到開發節奏更重要。
當然，針對未來的發行計畫，Derbic 補充說明，Steam 雖然是一個強大的行銷工具，但《Hytale》目前可能並不需要依賴它。但這也不代表遊戲永遠不會登上 Steam，只是現階段並沒有必要。開發團隊希望在一個相對可以控制的環境下，和那些真正了解遊戲發展的核心玩家一起打磨作品，避免過早面對大眾市場的評論壓力而影響到開發進度。
其他人也在看
《刺客教條：暗影者》副總監：「遊戲品質很高，雙主角系統與動作設計來自《刺客教條：梟雄》的進化」
雖然從今年 3 月份推出以來，《刺客教條：暗影者》就不斷被 Ubisoft 拿出許多數據意圖證實遊戲本身多麼成功，但圍繞在《刺客教條：暗影者》身上的除了從開發時就壟罩的史實與 DEI 爭議外，遊戲上市之後的實際銷量與到底是不是真的成功也受到了許多玩家的懷疑與討論。不過，至少從遊戲美術等技術層面上來說，《刺客教條：暗影者》依然打造了很有 Ubisoft 風格的超強畫面，動作設計也很亮眼。而對此遊戲副總監 Simon Lemay-Comtois 最近就受訪並表示，其實《刺客教條：暗影者》對他們來說真的是一部品質很高的作品，而許多方面都是來自於 2015 年時同樣出自 Ubisoft 魁北克工作室之手的《刺客教條：梟雄》的改進與進化。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
醫療機器人走入臨床 衛福部明年擬訂生成式AI指引
今（2025）年台灣醫療科技展，集結全台指標醫院、科技、生技等600多家機構共同展出，各院所利用AI輔助診斷和篩檢愈來愈普及，醫療機器人最新應用也愈來愈廣泛。衛福部強調，已經著手研擬醫療機構應用生成式AI指引草案，明（2026）年上半年將邀請相關單位開會討論，訂出規範。公視新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
用「咒語」對抗演算法！Threads「dear algo」功能或許快成真
早前 Mark Zuckerberg 在 Threads 上發帖，Threads 將開始測試一項「dear algo」功能。Yahoo Tech ・ 1 天前 ・ 發起對話
不只機場Wi-Fi藏危機！「這1免費物」也有資安風險
生活中心／周孟漢報導近年來台灣人愛出國，其中不少人下飛機後，都會使用機場相關設施，但在用這些公共設備前請務必注意「資安風險」！除了過去人們熟知的Wi-Fi藏著危機外，機場的「1免費物」也有機會能讓民眾的個資外洩，甚至就連TSA（美國運輸安全局）、FCC（美國聯邦通訊委員會）都接連發布警告，提醒旅客務必注意。民視 ・ 6 小時前 ・ 1
字節跳動「代理式AI手機」惹議 陸多家App封鎖語音操控功能
熱門短影音平台TikTok的中國母公司字節跳動，最新推出的「代理式AI手機」Nubia M153近日在大陸引發數位平台反彈，多家大型App基於「公平性」與「資安風險」陸續封鎖其語音代理功能，使這款話題性十足的AI裝置上市不久便面臨多重限制。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
集英社認了？漫畫新人獎陷AI爭議，官方竟「拒絕回應」
集英社今年 9 月公布了「ヤングジャンプ新人漫画大賞」第 36 屆新人漫畫大賞的得獎名單，其中獲得「佳作」殊榮及獎金 43 萬日圓的作品《御国の羽々斬様》（作者：森永侮瑠戊ン），卻在網路上引起爭議，因為網友發現許多畫面疑似是使用 AI，卻依然被評審稱讚「畫功極高」。而當外媒詢問集英社時，對方卻表示不公開評審規則，也對整起事件無可奉告。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
《異塵餘生》真人版大成功，粉絲敲碗要《上古卷軸》改編...總監回應了
由 Amazon Prime Video 打造的《異塵餘生》真人版改編影集第一季去年推出之後獲得了廣泛好評，許多影迷與粉絲都認為這是一次相當成功的真人版改編作品，也讓 Amazon 打鐵趁熱，馬上就要在本月 17 日推出第二季八集劇情，繼續講述屍鬼與露西的故事。而一手催生《異塵餘生》與《上古卷軸》兩大 Bethesda 經典 IP 的遊戲總監 Todd Howard 也接受訪問，在談到未來是否有機會推出《上古卷軸》時僅表示，《異塵餘生》中還有非常多值得講的故事，並且也聊到，《異塵餘生》的改編之路其實走了十年。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
新版動畫要來？《家庭教師REBORN》疑似註冊新網域，網猜20週年公開
由天野明所創作的知名少年漫畫作品《家庭教師 HITMAN REBORN!》，在 2012 年就已經完結，並也曾在 2006 年到 2010 年之間播出過動畫版。如今 20 年時間即將過去，從 2022 年以來，網路上開始有爆料消息指出，《家庭教師 HITMAN REBORN!》可能會推出重啟版的新動畫，但一直遲遲沒有宣布。直到最近，一個和《家庭教師 HITMAN REBORN!》有關的新網域被發現，讓許多粉絲再次燃起希望。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
內政部禁小紅書「不合法」？律師爆「跳過6道手續」酸：是北韓法學派嗎
內政部與刑事局日前宣布，由於小紅書資安檢測不合格，近2年涉詐騙案1706件，未配合法規要求，將對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖一年，消息一出引發外界高度議論。對此，律師葉慶元在臉書發文質疑內政部手續不合法，他提出法條表示，內政部封禁小紅書跳過了6道手續，大酸「這是北韓法學派的依法行政嗎」？國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 2
出國注意！申請這證件恐喪失台灣身分 移民署證實了
年節、寒假即將到來，也有許多人開始規劃要出國遊玩，但提醒大家，千萬不要申辦「中國邊境旅遊護照」，移民署提醒，申請該證件恐導致喪失台灣身分相關權益。移民署指出，以往曾發生國人赴中國大陸旅遊時，向中國旅行台視新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
影/一腳踹飛老闆！陸企眾擎T800機器人測試 CEO驚呼會骨折
大陸眾擎機器人日前發布一段T800人形機器人測試影片，CEO執行長趙同陽身穿護具親自上陣，卻在第二次測試時被機器人一腳踹中腹部、直接摔倒在地，引發網友熱議。趙同陽事後直呼「太暴力了、太殘暴了」，強調若不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5
四款熱門徠卡M鏡頭全新上市 價格、販售時間一次看
作為傳奇之作，徠卡M鏡頭以出眾的性能、精湛的工藝和標誌性的設計享譽全球。徠卡相機公司現推出四款設計獨特的M鏡頭，進一步拓展其產品組合：採用橄欖綠徠卡Safari設計的Summilux-M 35 f/1.4 ASPH.、Summilux-M 50 f/1.4 ASPH.和Summicron-M 28 f/2 ASPH.，以及亮面黑漆版經典款Summilux-M 50 f/1.4。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
創意無限 打造夢幻餅乾屋 親子共度聖誕時光
救國團南投縣終身學習中心，在聖誕節來臨之際，於(六)日舉辦聖誕餅乾屋親子裝飾活動，活動報名相當踴躍，資訊釋出當天即報名額滿。小朋友年齡涵蓋二至十一歲，參加組合除了祖孫、母女，也有父母帶孩子們全家出席，大家在歡樂的氣氛中展現了自己的創意，搭建出不同風格的餅乾屋。活動開始前，參加者們興奮地在現場報到，每個組合都拿到餅乾、糖霜、巧克力及各式糖果的材料包，隨後，孩子們便大展身手，帶領家長盡情發揮，先用餅乾搭建出房屋結構，用糖霜畫出門窗、屋瓦，再用色彩繽紛的糖果裝飾細節，創造出獨一無二的作品。一位小朋友興奮地展示自己設計的「自動門」和「紅外線感應裝置」，認為自己的房屋絕對是全場最高科技的！媽媽則眼眶泛紅地分享：「這兩年因為工作忙碌，其實很少時間可以陪孩子玩，這個活動對我來說是一個難 ...台灣新生報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 416
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 8 小時前 ・ 7
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 165
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 55
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 286
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 14