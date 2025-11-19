為何「很少店家針對普發一萬做優惠？」內行人分析原因

普發一萬ATM領現自17日開跑，相關話題屢成熱議，有網友分享自身觀察，表示幾年前政府發消費券時，很多商家推出相關促銷，但普發一萬卻沒有太多店家特別做優惠，讓原PO十分不解，忍不住好奇其他網友的想法。

有網友在論壇Threads發文，分享自身觀察，表示幾年前政府發消費券時，很多商家為了刺激消費，紛紛推出相關促銷優惠，但普發一萬卻沒有太多店家特別做優惠，讓原PO十分不解，「是我沒看到嗎？」

貼文一出，不少網友分析「因為消費卷跟現金不一樣，一個有限制使用，一個沒限制」、「消費券是你必定會花掉的，一萬塊現金不一定」、「因為是現金，沒有使用期限壓力，票券有個期限規範，比較好抓優惠檔期長度」、「因為一萬是現金…刺激消費與經濟的力度，遠不如消費券一定要花掉」、「因為消費卷有限制，而且是一定要用掉，所以店家會去搶這塊餅，但現金就沒有限制了，你要丟定存也可以」、「之前發消費券就有討論過了，台灣人習慣儲蓄，所以增進消費不能發現金，要利用消費券強迫消費，還要有消費期限」、「現金可以存，消費券限期要花掉」、「消費券就是一定要消費，現金可以存起來或是繳卡費之類」。

普發一萬的領取方式相當多元，管道包括登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放五種方式。登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，17日起亦開放ATM領現，民眾可持全國任一金融機構及郵局提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構ATM機台操作，一直到明（2026）年4月30日止都能領取。

撰稿：吳怡萱