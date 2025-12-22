為何「薑母鴨、羊肉爐不賣白飯？」內行人推測原因

天冷許多民眾喜歡吃喜歡吃薑母鴨、羊肉爐驅寒補身，不過多數薑母鴨、羊肉爐店家沒有販售白飯，只提供麵線，對此有網友也忍不住好奇背後原因，在網上掀起討論，其中不少網友認為原因和飽足感有關。

台灣多數薑母鴨、羊肉爐店家沒有販售白飯，只提供麵線讓民眾選購，對此有網友也忍不住在論壇Threads發文，好奇「為什麼薑母鴨跟羊肉爐裡永遠都不會賣白飯？真心好奇這個問題」，引發網友熱議。

許多網友推測「因為麵線要吃可以馬上煮，也能控制量」、「可能因為（白飯）要煮要保溫，沒賣完會變成本？」、「麵線搭配更好吃」、「我覺得薑母鴨跟羊肉爐跟白飯不搭」、「賣白飯，誰還吃麵線？」、「麵線利潤比較好，好煮，而白飯準備多少量不好控制，太多浪費，太少不夠，客訴」、「毛利比較低+麵線比較賺」。

其中不少網友認為原因和飽足感有關「因為白飯頂多賣10到15元，但麵線可以賣40元還容易餓，懂了嗎？」、「白飯容易吃飽」、「白飯一下就飽嘟嘟了…」、「吃飯都吃飽了，他們還賣你什麼？」、「吃飽材料沒得賣」、「怕你吃飽！」、「這樣才能一直賣你其他食材賺錢」、「吃飯都吃飽了，怎麼會加點其他料」、「飯一下就飽了，誰還點料來吃？」

薑母鴨、羊肉爐以及麻油雞是許多民眾冬天的最愛，不過營養師趙強提醒，這類加酒料理雖經過烹調、點火燒過，但仍會殘留酒精，除此之外，還可能同時會帶來大量的油脂，建議有心臟病、高血壓、高血脂病史的民眾，最好不要食用。

撰稿：吳怡萱



