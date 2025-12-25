為何三商巧福湯匙特別重？內行人曝背後原因，網友推爆：用新台幣下架它

有些餐飲業者為了降低成本，會使用便宜的美耐皿或塑膠餐具，然而老字號牛肉麵品牌「三商巧福」卻始終堅持使用傳統陶瓷餐具。近日一名網友因為三商巧福厚重湯匙而感到困擾，在社群平台上提出疑問，意外引發熱烈討論。許多消費者從食安角度出發，大力支持這項堅持，甚至有前員工現身說法。

為何三商巧福湯匙較重

一名網友在社群平台Threads上發文詢問：「誰能告訴我三商巧福為什麼湯匙要那麼重？我吃到一半左手真的覺得太累拿不動耶，只能換右手，我真心不解」。這則貼文立刻引起共鳴，不少消費者也表達類似困擾，紛紛留言回應：「整間店都聽得到湯匙敲到碗的聲音」「吃完手也差不多廢了」「我也覺得他們的湯匙很難用」「至少25年了，不符合人體工學，又不好洗，一般金屬就很ok，老年人真不方便」。

三商巧福陶瓷湯匙獲稱讚

儘管有人抱怨湯匙重量，但更多網友從食品安全角度給予正面評價。內行消費者指出，陶瓷材質具備優異的耐高溫特性，不會像美耐皿或塑膠餐具在接觸熱食時釋放有害化學物質，「有質感，也比美耐皿、塑膠健康一點，現代人都忘了塑化劑風暴的可怕，我自己滿喜歡會用瓷碗盤的店家」「看著太多餐飲店使用美耐皿裝食物，而三商巧福始終提供瓷器餐具，真該給予他們更多的掌聲 ! 多用新台幣下架他們的牛肉麵」「這個很好，價位高就是要瓷的，一般麵店都是美耐皿，遇熱就是毒」。



除了健康考量外，也有網友分析陶瓷餐具的實用優勢，認為瓷製湯匙能夠維持湯品溫度，提升整體用餐體驗，且重心穩定不易滑落碗中，「陶瓷做的湯匙才能維持湯入口的溫度，盡可能地確保湯的風味不受溫度影響」。

前員工說明瓷碗效果

此外，還有一名曾在三商巧福打工４年的工讀生說明：「三商巧福的碗和湯匙都是從日本進口瓷器餐具進來的！因為三商有高溫殺菌洗碗機，每一個碗和湯匙都可以耐高溫洗300次以上不是問題也很乾淨！瓷碗蓄熱的效果也很好！」

▲三商巧福都會使用較重的陶瓷碗與湯匙。（圖片來源：三商巧福）

