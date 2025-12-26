為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光

記者蔡維歆／台北報導

安心亞上王偉忠廣播節目。(圖／翻攝自《欸！我說到哪裡了？》Youtube）

萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。

男星阿Ken憑藉敏銳反應與搞笑功力橫跨主持、戲劇及電影圈。（圖／翻攝自IG @kenlin125IG）

安心亞表示：「我跟他在工作上面是蠻配的，很有默契，但我覺得我們私下性格會有點打架。」王偉忠直呼：「我一直覺得你很好啊。」安心亞也自認：「我也覺得我很好，但他就是會挑一些小毛病。」王偉忠則分析：「有些男生追求會用這種方式。」安心亞連忙澄清：「他沒有追我啦。」王偉忠直問：「那你有追他？」安心亞則不以為然說：「我沒有，怎麼可能？」

安心亞接著表示，「我們一個是水，一個是火，所以不容，我工作上很直接，他就比較女人的那種細膩。」王偉忠卻認為：「這樣很合啊，我真的覺得是喜事一樁。」最後安心亞笑稱：「不然他可以來競爭啊。」讓王偉忠忍不住期待直呼：「那大家可以等等看了。」

