為何不做第三人稱？《電馭叛客》總監解釋：傑洛特跟V的設計本質不同

CD Projekt Red（CDPR）旗下的《電馭叛客2077》續作《電馭叛客2》目前正在開發中，雖然許多玩家多年來一直敲碗希望加入「第三人稱視角」，但官方對此有不同的堅持。CDPR 創意總監 Igor Sarzynski 近日在社群 Bluesky 上解釋了為何「第一人稱」才是最適合該系列的選擇，將其與《巫師3》的傑洛特、《戰神》的克雷多斯進行了對比。

Sarzynski 指出，視角的選擇取決於「敘事設計」的核心差異。他認為，第三人稱視角更適合那些有強烈、已經確定好個性的角色，像是傑洛特、克雷多斯或艾莉等，因為玩家是在「體驗」並重演別人的故事。相反的，在《電馭叛客2077》中，主角 V 更像是一個讓玩家代入自我的「化身」。通過第一人稱視角，玩家能更直觀感受到 V 被困在崩壞軀體中的壓迫感，以及尋求意識解脫的緊迫感，這種沉浸感是第三人稱難以取代的。

並且針對遊戲中核心的「銀手強尼」劇情，Sarzynski 強調第一人稱對呈現「主觀的幻覺」非常重要。強尼是存在於 V 腦中的數位幽靈，只有 V 能看見；假如切換成第三人稱，畫面呈現的效果會讓強尼像是站在 V 旁邊的獨立個體，有種似乎其他 NPC 也能看見他的感覺，破壞了「強尼只存在於主角腦中」的敘事邏輯。雖然 Sarzynski 最後幽默的開玩笑說續作搞不好會變成：「黏土定格動畫 RTS」，但他對視角敘事的解釋，似乎暗示了續作可能會延續第一人稱的沉浸式體驗。