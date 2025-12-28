為何不去立院報告備詢軍購 賴清德全說了：解鈴還須繫鈴人

立法院23日程序委員會，行政院版《財劃法》、1.25兆軍購特別條例，被藍白以10比9表決再次暫緩列案，會場朝野對罵，國民黨團痛批賴清德總統沒勇氣來立院報告軍購。對此，總統賴清德接受友台專訪時表示，不是說自己刻意不願意去報告，因為憲法的規定，且憲法法庭已裁定違憲，自己如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。

賴清德接受友台專訪。（圖/總統府提供）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，賴清德在談到投入1.25兆元國防特別預算打造「台灣之盾」議題時，賴清德表示，一個台灣之盾是絕對有必要的，根據經濟部初估，此舉可以創造4000億的產值，創造9萬個工作機會，這是台灣一定要持續下去的。這個特別預算，一方面要讓國際社會知道，台灣有保護自己國家、維護台海和平穩定的決心。

對藍白要求總統去立法院報告然後備詢，賴清德指出，依照過去台灣憲政慣例，對國防預算就是國防部長去報告，年度預算是國防部長報告，特別預算則是行政院長報告。如果有必要，他願意根據憲法的規定，還有大法官憲法法庭的裁判程序，去做國政報告。去做國政報告的時候，當然希望能夠根據憲政的程序，是沒辦法一問一答，因為一問一答違反了最近大法官憲法法庭的裁判，因為去立法院一對一的備詢，憲法法庭已經裁判就是違憲了，既然憲法明文規定，憲法法庭又裁判在後，自己當然一定要尊重憲法、憲法法庭的裁判。

立法院23日程序委員會中，民進黨立委舉標語抗議藍白擋國防特別預算條例排入議程。（圖/資料照）

不過，賴清德也強調，自己還是很樂意去做國政方針的報告，不是說自己刻意不願意去報告，而是因憲法的規定，自己如果破了這個先例，未來的總統恐怕也必須要去做這樣的事情，憲政體制一旦混亂的話，不是國家社會之福。

賴清德最後強調，「我想解鈴還須繫鈴人」，如果在野黨是贊成國防預算的，那就應該去進行審查，如果說哪一項在野認為不需要，可以拿出來社會討論，這可以公開討論的，台灣社會絕對容許，立法院朝野黨團來討論。他想台灣社會，也足夠這樣的專業知識去了解，在野反對的這些項目，到底有道理或者沒有道理，他是非常希望這樣。

