為何不封詐騙案更多的臉書？劉世芳曝「小紅書無法溝通」視台灣法治於無物

內政部日前無預警宣布，中國社群平台「小紅書」因資安檢測不合格、近2年涉入1706件詐騙，至少會對小紅書封鎖1年，引起社會反彈，也被質疑為何未封詐騙案更多的臉書？對此，內政部長劉世芳今（5）日說明，臉書跟LINE在台都有法定代理人配合打詐與溝通，反觀小紅書聯繫非常多次都已讀不回，視台灣打詐防治條例於無物，所以內政部是依法行政，跟黨派色彩無關。

劉世芳強調，封鎖小紅書並非黨派色彩原因，台灣是有法治的地方，如果要來做生意、定居，都要遵守相關法律。（資料照）

劉世芳今日受訪說明，內政部非常贊成行政院打詐中心做這樣的處置，這禮拜在立法院內政委員會審理打詐條例時，委員發言都有提到台灣打詐效率不彰，當時內政部就有回應，未來一定會依「詐欺犯罪危害防治條例」42條處理。

劉世芳以「小紅書」為例指出，小紅書在台灣沒有落地，也沒有警方可聯絡的對象，都已讀不回，內政部已有完成行政程序，把通知函送到上海母公司，並請數發部、台灣網路資訊中心（TWNIC）幫忙，對小紅書限制接取、禁止解析，這都在「詐欺犯罪危害防治條例」42條規範裡，內政部是依法行政。

針對在野批評封鎖小紅書如同網路戒嚴，為何不禁臉書、LINE等詐騙數更多的社群平台？劉世芳解釋，他們都有按照台灣規範，只要打詐中心有需要，他們的法律代理人、管理階層人員都會跟政府溝通，反觀已經聯繫非常多次的小紅書，從來沒有法定代理人、從來不管台灣的法治，視「詐欺犯罪危害防治條例」於無物，「這樣子的一個小紅書，值得我們去支持它嗎？當然不值得。」

劉世芳強調，封鎖小紅書並非黨派色彩原因，台灣是有法治的地方，如果要來做生意、定居，都要遵守相關法律，雖然這個法律案出去後，引起各方不同見解，但請大家看一下「詐欺犯罪危害防治條例」42條規範，其實是允許司法機關做限制接取動作的。

根據「詐欺犯罪危害防治條例」第42條規定，為處理詐欺犯罪防制緊急案件，及時防制民眾接觸詐欺網站，各目的事業主管機關及司法警察機關認有即時處置之必要時，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取之處置。

