為何不探望爸爸？袁惟仁臥床8年病逝 大姊昔控其子女「不聞不問」她喊冤再被打臉

音樂人袁惟仁（右）2018年因意外重創腦部後返鄉靜養多年，家屬近日證實已在台東家中安詳離世。（翻攝自臉書）

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁2018年因跌倒重創腦部，被醫師判定為植物人後，返鄉在台東老家靜養多年。然而家屬前天（2日）證實，袁惟仁已於家中安詳離世，享年57歲。消息曝光後，引發音樂圈與粉絲不捨，其大姊袁藹玲也在社群平台發文，以文字悼念弟弟，字裡行間流露深切哀思。

「小胖老師」袁惟仁為何離開舞台多年？

袁惟仁於2018年發生跌倒意外，導致腦部重傷，醫師評估後判定為植物人，隨後返回台東老家長期休養。這段期間，袁惟仁幾乎未再公開露面，近況多由家屬對外說明。

然而前天，袁惟仁已在家人陪伴下安詳過世，消息一出，也讓不少歌迷回憶起他過去在華語音樂圈的創作成績與影響力。

袁惟仁姊姊袁藹玲寫下哪些心聲？

目前定居英國倫敦的袁惟仁大姊袁藹玲，因未能即時返台，透過臉書發文悼念弟弟，並以〈斷線〉為題抒發心境。她以「牽掛」「思念」「雨」等意象比喻親人離世後的情感變化，文字細膩，流露出對弟弟的不捨與哀傷。

貼文曝光後，不少網友留言送上慰問，也向袁惟仁致上最後的祝福。

病榻8年 袁惟仁長期照顧狀況曾出現哪些爭議？

回顧袁惟仁長達8年的病榻生活，家屬之間的照顧與探視問題，過去也曾成為外界關注焦點。袁藹玲曾於2020年在社群平台發文，提及照顧責任分配問題，並直言長期照顧多由二姊袁藹珍承擔，相關發言當時引發討論。

袁惟仁子女如何回應探視爭議？

針對外界質疑，袁惟仁的子女當時也曾出面說明。女兒袁融表示，並非不願探望父親，而是「受到奶奶禁止」，只能透過其他親屬得知父親近況，並非刻意疏離。

「試問，一個18歲好手好腳的孩子，如果有心，有什麼能阻止他從台北到台東探望在加護病房的爸爸？」對此，袁藹玲隨後再次發文回應，澄清開刀後換病房是醫院所決定，並非媽媽（袁融奶奶）要求。相關說法當時各界看法不一，但隨著袁惟仁離世，過往紛擾也再度被外界回顧。

