為何不擊落中共無人機？專家曝背後驚人陷阱：隨意開火恐中反擊圈套

中國於2025年12月29日啟動圍台軍演，官媒發布一段疑似共軍無人機俯瞰台北101的影片，引發國人議論與恐慌。（圖／翻攝自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書）

中國於2025年12月29日啟動圍台軍演，官媒發布一段疑似共軍無人機俯瞰台北101的影片，引發國人議論與恐慌。對此，軍事專頁分析指出，該畫面實為利用「長焦壓縮感」造成的視覺錯覺，拍攝位置應位於外海而非市區上空。此舉旨在透過認知作戰製造兵臨城下假象，並測試我方反應，呼籲民眾回歸專業判斷，勿陷入失敗主義。

中共解放軍近期的大規模演訓中，一段由《央視》釋出的空拍影片成為焦點，畫面中台北101清晰可見，彷彿共軍航機已飛抵台北市上空。此影像在網路上引發熱烈討論，部分民眾質疑是否為AI生成，或懷疑是駭入內湖碧山巖監視器竊取畫面。然而，軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」經詳細比對後提出專業解讀，認為這是一場精心設計的「光學情報戰」。

專家分析畫面中的地理特徵，指出前景為淡水河出海口，且橫跨河口的淡江大橋主塔結構完整，符合2025年底接近完工的現狀，證實影片確為近期拍攝。然而，若共機真如宣稱般飛越市區，視角應為「由上而下」的俯視，能看見街道車流；但該畫面呈現極度扁平的視角，台北101看似緊貼淡水河口，實則2者直線距離約20公里。這正是典型使用高倍率軍用光電鏡頭造成的「長焦壓縮感」，推測拍攝載台只需在海峽中線以東或鄰接區的高空盤旋，利用強大光學設備對準淡水河谷拍攝，根本無須冒險進入領空。

軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」經詳細比對後提出專業解讀，認為這是一場精心設計的「光學情報戰」。（圖／翻攝自「世界特種部隊與軍武資料庫」臉書）

針對為何我軍不直接擊落該偵察機的質疑，軍事專家解釋這涉及複雜的「交戰規則（ROE）」與比例原則。首先，若該機位於領空外（如防空識別區），我方無權擊落僅能伴飛；即便對方切入領空邊緣，針對無掛彈、無攻擊意圖的無人機，國際慣例多採廣播驅離或干擾，直接開火雖合法但恐被定性為「主動挑起戰端」，給予對方升級衝突的藉口。

因此，專家總結，此次中共發布影像的目的在於證明其監控能力、製造心理恐慌以及測試我方底線。現代科技發達，看得見不代表進得來，這是一場典型的認知作戰。國人在面對此類訊息時應建立「視覺心理防線」，理解戰術層面的反制手段多元，包括電子干擾或無人機反制，而非僅有擊落一途。

