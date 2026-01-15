為何不敢預測台南林俊憲、陳亭妃誰出線？黃暐瀚：民調決定一切 嘉義賴系黃榮利也輸

民進黨2026嘉義市長初選結果出爐，立委蔡易餘以64.8135%的民調支持度，大幅領先黃榮利的38.1949%，勝出近27個百分點，確定代表民進黨出征。政治評論員黃暐瀚分析，這次初選結果證明「派系不是關鍵，民調才是一切」，即使是總統賴清德的嫡系人馬黃榮利也照樣輸掉初選。

蔡易餘64%大勝 黃榮利賴系背景也沒用

根據民進黨選對會公布的民調數據，蔡易餘獲得64.8135%支持度，黃榮利38.1949%,國民黨假想對手王育敏則為14%。黃暐瀚指出，民進黨選對會的遊戲規則很明確：第一、參選人必須在對比國民黨對手時勝出；第二、如果多人都贏就取支持度最高者。「不是算差距，64減14是多少、38減14是多少，不是這樣算，就是只要贏而且最高者就可以了。」

黃暐瀚強調，黃榮利是賴清德的嫡系人馬，「他是賴系啊！他是賴清德嫡系啊，他有贏嗎？沒有。真的是民調輸就是沒有辦法啊！」他透露曾與民進黨選對會召集人許國勇對談，許國勇轉述賴清德的指示，「初選絕對就是公平公開公正這三個，沒有在『衝康』的」

王育敏確定不選2026 國民黨嘉義陷困境

黃暐瀚也證實，國民黨立委王育敏確定不參選2026嘉義市長。他表示，王育敏私下已向親友表明不選，「她昨天已經講了，就是『成功不必在我』，看來不是她要選。」這使得國民黨在嘉義陷入「找不到對手」的困境，「民進黨找不到對手啊，我到底要跟誰選？不知道嘛。」

為何不敢預測台南高雄？黃暐瀚：派系不能當預測依據

談到台南市長初選林俊憲對決陳亭妃、高雄賴瑞隆勝出，黃暐瀚被問及為何「不敢預測」台南結果。他解釋，過去預測七位立委會被罷免的失準經驗讓他學到教訓，「我覺得這七個仇恨值很高，看來反對他們的人非常積極，可是反罷免的人更多啊，反罷免的人都不作聲，那民調也確實沒做，這是我必須要承擔的。」沒有民調數據就是「完全憑感覺」，容易誤差。

更重要的是，黃暐瀚明確駁斥「用派系推論勝負」的邏輯。針對外界認為「賴瑞隆在高雄贏了，所以同樣賴系的林俊憲在台南也穩了」的看法，他直言「這個看法我並不認同」。黃暐瀚舉嘉義為例反駁：「黃榮利是賴系啊！他是賴清德嫡系啊，他有贏嗎？沒有。真的是民調輸就是沒有辦法啊！」

他進一步說明，如果用派系邏輯來看，「那照這樣講的話蔡易餘可以退了，他是英系啊！黃榮利是賴系嫡系啊，就像林俊憲這樣子，自己人啊，也不可能把他弄到贏啊！因為民調就是做出來就是在這裡。」黃暐瀚強調，民進黨選對會秉持賴清德「公平公開公正」三原則，派系背景無法左右初選結果，一切端看民調數字。

台南初選民調剛結束 林俊憲陳亭妃雙雙發文致謝

民進黨台南市長初選民調已於日前結束，林俊憲與陳亭妃都在社群媒體發文感謝支持者。陳亭妃寫道「謝謝大家辛苦的幫顧電話，台南加油民進黨加油台灣加油」，林俊憲則表示「謝謝所有這段時間幫我的人」。黃暐瀚指出，林俊憲是賴系新系人馬，陳亭妃則獲英系支持，「兩個人誰會贏誰不會贏不知道」，一切仍需等待選對會公布民調結果。