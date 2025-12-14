為何不當中國人？ 苦苓霸氣發聲揭「關鍵主因」：有多憋你知道嗎？

娛樂中心／台北報導

苦苓評論小紅書被禁。（圖／資料照）

小紅書日前在台灣被封鎖一年，引發社會與網路輿論熱議。作家苦苓也在社群上直言政府做法，讓這場事件迅速成為兩派論戰焦點。今（14）日一早，苦苓也在臉書發聲，詳述自己為何不做中國人。

苦苓表示當了中國人，不但不能在網路上談到天安門、六四，也不能用8964做密碼，「你當然知道不能提到中國國家主席習近平，但你可能不知道也不可以提到包子，就連XD（據說是習大的拼音）也不可以。」

苦苓也在臉書發聲，詳述自己為何不做中國人。（圖／翻攝自臉書）

苦苓也表示現在也不能提到「魚」，因為怕你說的是已故中國男星于朦朧；他還說，你不可以看中國片《霸王別姬》，也不可以看台灣片《軍中樂園》，得大獎的《斷背山》不能看，很賣座《火線大逃亡》也不行，還有最近連《阿凡達：火與燼》也不准看了，理由是：「不可抗力因素。」當然在中國不能上FB、上Instagram、上Twitter或是上上X，也不能看Netflix、Apple TV和HBO，連YouTube其實也不可以，「除了國台辦和國防部，你如果翻牆看這些，都是犯法；當然，你可以看小紅書。」

