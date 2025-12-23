"為何不等跨年犯案" 北市無業男發文鼓吹隨機殺人遭聲押

社會中心／綜合報導

張文無差別殺人震驚社會！如今全台各地都出現不少說要模仿張文的恐嚇言論，台北市就有一名無業男子在網路上發文鼓吹隨機殺人，甚至還寫下＂為何張文不等跨年在犯案＂等爭議言論，士林地檢署火速指揮調查局逮捕這名男子，並向法院聲請羈押。

雙手上銬走下偵防車，這名穿著羽絨外套的男子，被調查局人員逮捕送辦，因為在北車隨機殺人案的敏感時間點，他竟然還在網路上散布恐嚇言論，自知羞愧的男子，拉起帽子，頭低到不能再低。無差別攻擊事件後，調查局成立1219反恐專案，發現台北市一名林姓男子在網路上po文寫下隨機殺人危害幾乎可以忽略不計，張文為什麼不等跨年犯案，還說應該要提倡殺人正義，甚至預告要隨機殺人，這樣的行為已經觸犯恐嚇公眾罪，檢方火速指揮調查局，拘提林姓男子，同時向法院聲請羈押。

網路發文「張文為何不等跨年犯案」 北市無業男遭逮捕聲押（圖／民視新聞）全台各地傳出多起模仿犯的恐怖流言，23號下午4點多，桃園機場也接獲恐嚇訊息，揚言要在機場以及機捷，沿線放置炸彈，警方也繃緊神經，在國門周邊加強戒備。張文犯下震驚社會的殺人案件後，檢警一一揪出散布恐嚇言論的民眾，而調查進度也沒有終止，最新調查發現，張文生前還在訂房平台上預訂了中山區另一家旅館，訂房日期是12/25到12/27，檢警懷疑張文似乎想在聖誕節期間，發動第三波攻擊，而他訂的這間旅館，還曾在2018年發生香港情侶箱屍案。

網路發文「張文為何不等跨年犯案」 北市無業男遭逮捕聲押（圖／民視新聞）12月底有聖誕節，又有跨年，本該是溫馨歡樂的時刻，如今卻瀰漫恐怖氛圍。





