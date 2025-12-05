為何不要我？ 頂大妹想進台積電「面試10次都GG」過來人全說了





台灣半導體龍頭台積電，因高薪、福利優，成為許多人夢想進入的公司！一名女網友在《Dcard》論壇PO文「台積不要我」，她表示自己大學跟碩士都是頂大化工系，想要進台灣半導體龍頭台積電，卻始終無法如願，她寫道：「本人大學碩士都是頂大化工系，已經面試gg，大概10次了吧，除了某一次有到資歷查核的地步，其他都是無聲卡或是感謝信，為什麼GG不要我，嗚嗚嗚。」該名女網友沒有明說是哪一間頂大學歷，但帳號顯示「清華大學」，也引發熱議。

許多網友看了以後也紛紛說「現在是真的有點凍，我也面了5～6個單位了吧，製程、產品什麼都面，也是有幾次進二面，這波HR也面完了，但我還沒結果，都是感謝信跟無聲卡，共體時艱吧！」、「我產線三寶各面一次全部感謝信，連資歷審核都沒有，現在已經0面邀一年了，周遭的氛圍都好像是台積你想去就能去，但根本就不是，真的很好奇到底是什麼人才可以收到台積的面邀」、「身為下山人，我覺得不給你去可能也是一種溫柔」、「剛進去，勸你別來，裡面壓力很大很扭曲，進來後妳會發現錢沒有那麼重要」、「可能老天爺要給你更好的，加油吧」、「先面其他公司，洗一洗再去面台積」。

不過也有人認為是她本身的問題「妳以為自己很頂，殊不知自己住在井底，以前在tsmc周圍的同事幾乎都是留外的，在台灣的頂大放諸四海就不一定了，這種妳以為自己很頂的履歷表HR早看到爛了」、「妳面試一定講了些他們不想聽的話吧」、「有時候太有主見太有個性的人，面試官也知道留不住你，到時候你走了他要寫報告還要重找人，何必給自己找麻煩呢」、「對於『產線』主管來說，他們要找的不是孫悟空那種才高八斗身懷絕技的人，他們要的是沙悟淨這種穩定可以幹很久的人」、「我記得以前爬文應該都可以爬到台積面試考古題啊，圍繞在缺錢，穩定，吃苦耐勞，家裡需要我這份收入，豪賭的爸，生病的媽，唸書的弟，上面自己湊一湊就可以了」、「找幫內推的學長姐幫問了老闆，缺太少但可以挑的內推人選太多，不見得是不好，是沒有合老闆想要的眼緣吧」、「清華因為洩密案在台積完全黑掉」、「粉頭buff還拿不到怎麼不找找自己問題」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

