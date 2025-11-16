為何不選？談賀錦麗吞敗！ 蜜雪兒：美國沒準備好接受女總統

即時中心／顏一軒報導

美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）近期在一場活動中表示，美國尚未準備好迎接一位女性總統，並以民主黨籍前副總統賀錦麗（Kamala Harris）去（2024）年逐鹿白宮大位失利當成例證。





《美國有線電視新聞網》（CNN）15日報導，演員羅斯（Tracee Ellis Ross）在一場活動中詢問蜜雪兒，「美國是否為一位女總統創造足夠空間？」；而蜜雪兒坦言，「正如我們在上一場選舉中所看到的，可惜我們還沒準備好」。

據報導，蜜雪兒向羅斯說，「所以我才說別指望我競選，你們都在撒謊，你們尚未準備好接受一位女性（當總統），你們沒有！所以別浪費我的時間，我們還有很多成長空間，很遺憾地說，許多男人仍然覺得他們不能被女性領導，而我們已看到這點」。

報導指出，歐巴馬與羅斯的對談在紐約布魯克林（Brooklyn, New York）舉行，目的是為了宣傳蜜雪兒的新書《The Look》，這本書談及她在白宮時對時尚與政治的態度，而兩人對談的畫面於週五（14日）被上傳至網路。

報導提及，蜜雪兒是民主黨內最具影響力、最受歡迎的助選者之一，多年來她的支持者也希望她能參選總統，但她已多次否認相關的臆測；蜜雪兒2016年擔任第一夫人時曾說，「我不會競選總統，（我）不會這樣做」。

蜜雪兒去年曾替賀錦麗助選，並對美國總統川普可能對國家造成的威脅表達擔憂，特別是「婦女健康」（women's health）層面的議題。

她在美國總統大選登場前幾天一場於密西根（Michigan）舉行的一場造勢集會中稱，「拜託，拜託，不要把我們的命運交給像川普這樣的人，他根本不了解我們，還對我們表現出深深的輕蔑（deep contempt），因為投給他，就是投票反對我們，反對我們的健康，反對我們的價值」。

賀錦麗也在同一場集會中詢問支持者，「從各個方面來看，（賀錦麗）已經證明她準備好了……真正的問題是，作為一個國家，我們準備好了嗎？」









