為何不開除徐春鶯？黃國昌又嗆總統 辯稱「民眾黨對案件毫無所知」

即時中心／高睿鴻報導

曾差點列入民眾黨不分區立委名單、擔任台灣新住民發展協會理事長的徐春鶯，近日不僅遭新北檢指控，疑似涉入吸金案，更涉犯詐欺、反滲透法、銀行法等罪，引發輿論譁然。前民眾黨主席柯文哲去（2024）年大選前力挺徐、甚至要求總統賴清德為「抹紅」道歉的言論，如今又因徐被羈押，再次掀起熱烈討論。賴清德昨（28）日也對此發聲，指出若有違法，國家得依法處置；而現任民眾黨主席黃國昌則於今（29）天出面回應本案。

首先，針對外界質疑，之前民眾黨面對涉犯馬治薇反滲透法，馬上將其開除黨籍；為何這次沒對徐春鶯採取類似罰則？兩人的差異在哪？對此，黃國昌回應，民眾黨對於徐案的相關細節、消息，都還毫無所知；不僅如此，他還嗆說：「我們不像一些特定的媒體，有特殊管道可接觸檢方、還能替檢方放話，洩露偵查不公開的秘密、甚至利用媒體刻意炒作」。

民眾黨主席黃國昌。（圖／民視新聞）

另，面對賴清德昨出面受訪，表示只要認同台灣的人都是國家的主人、我國也有眾多優秀新助民，但若違法，國家都得依法處置；黃國昌則將賴清德此舉，負面解讀為「總統親自下指導棋」，更火大嗆說：「總統針對個案，指導棋下的這麼明確，然後想惡意連結柯文哲的總統大選競選，司馬昭之心，台灣人看得非常清楚」。

黃國昌辯稱，柯文哲當初競選總統的活動，沒有一場是徐春鶯辦的，「結果，檢方現在違反偵查不公開原則、洩露特定訊息給特定媒體，相互配合炒作；黨檢媒三位一體，果然是名不虛傳、讓人嘆為觀止，葬送台灣法治，以及人民對司法的信心」。

然而，面對已有媒體踢爆，徐春鶯的背後指使者，疑似就是中方的「中國國民黨革命委員會」，也就是中國共產黨的衛星政黨；不料，針對如此駭人的質疑，黃國昌竟反嗆媒體，直言說：「所以你應該去請教《自由時報》，他們的資訊來源是哪裡？新北檢要不要動起來，這不是光明正大、赤裸裸洩密嗎？自由時報的消息哪來的？新北檢放給自由時報，還是自由時報會通靈？」。接著又稱，這不就剛好印證，「黨檢媒三位一體又復活了」，目的就是為了惡意連結柯文哲。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

