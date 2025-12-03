為何中共不承認舊金山和約？胡采蘋點出「二百五」邏輯：不利於我的都不承認

中國外交部發言人毛寧強調中國從未接受過《舊金山和約》，因其違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。 圖 : 翻攝自中國外交部

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗上月26日在國會與在野黨黨魁辯論時指出，根據《舊金山和約》，日本已放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以日本無立場對台灣法律地位來認定，台日關係是以非政府間的務實關係來維持。但中國外交部近日稱《舊金山和約》對中國是「非法無效」的，強調中國從未承認，讓許多台灣民眾吐槽，這一說法讓台灣再度回歸日本。事實上，中共多年來都未承認過舊金山和約。財經網紅胡采蘋指出，因為他們只承認1943年的開羅宣言、1945年的波茨坦公告。

胡采蘋指出，開羅宣言老蔣總統和當時的美國總統、英國首相共同發表的文件，他們表示戰後台灣應該回歸中國，但這不是條約，這比較像memorandum ，也就是新光人壽跟輝達簽的那種備忘錄。有多少效力大家心裡有數。

她提到，二戰結束之後，真正對台灣主權問題有國際法效力的（以及朝鮮半島、千島群島、庫頁島、南沙西沙等），是1951年的舊金山和約，日本簽字放棄主權，但他們不知道台灣要給誰，因為中國內戰爆發。這導致中共和老蔣總統都不承認舊金山和約，中共主張台灣屬於PRC，老蔣總統認為台灣屬於ROC，大家都不承認，這也就是台灣地位未定論的由來。因為在國際法上，只有日本放棄了台灣主權，沒有確認誰有台灣主權。這是沒有簽約、沒有國際法效力的事情。

胡采蘋提到，時日一久，台灣人民自己展現的治理能力卓越，也發展出新的可能，也就是台灣主權屬於台灣人民，這是當時「未定論」所保留的空間，讓時間帶來答案。

她指出，中共一貫的邏輯是，「只要不利於我的我都不承認」，例如大清國簽訂的一系列條約，割讓香港的南京條約不承認，割讓九龍半島的天津條約不承認，割讓台灣的馬關條約不承認，割讓一系列北方領土的條約都不承認。但是有利於中共的他們就承認，例如歸還香港九龍的1984中英聯合聲明就承認。這導致中國看起來就像一個文盲二百五政權，「如果你不承認割讓香港，為什麼承認香港應該回歸？香港如果沒有被割讓的事實，你如何恢復行使主權？」

胡采蘋笑稱，這種水準的國際法實力，隨隨便便就被陸委會副主委兼發言人梁文傑血洗，「你有什麼地位去承認什麼開羅宣言、波茨坦宣言，你PRC都沒出生你要承認什麼？」

她進一步點出中共的邏輯是，「我大PRC繼承了中國主權，所以ROC全部主權都歸我！」但問題是ROC還沒死，你是在激動什麼。

胡采蘋認為，這次的舊金山和約風波，各界也能看出高市早苗的政治實力，當川普打電話給她，希望不要刺激中國，其實習近平希望的是高市早苗撤回「台灣有事、日本有事」的說法，並且重申「兩岸同屬一中」，因為不這麼說，PRC是要怎麼繼承ROC的權力？他收回香港主權根本就是有問題的，ROC還在，他怎麼能繼承沒有死的人的遺產？

胡采蘋直指，這個世界上最清楚一中問題破洞的當然就是日本，高市重申了一次台灣地位未定論，這就是北京抓狂出來再次否認舊金山和約的原因。問題是中國不承認舊金山和約，台灣主權依照馬關條約就是日本的，然後你又不承認馬關條約，那台灣主權就是大清帝國的。照這種國際法水準，這些笨蛋再一次在法理層面丟掉了台灣。

最後，她吐槽，其實中共完全不是高市早苗的對手，越戰越像白癡，不如趕快認輸停戰，認錯道歉。

