為何中國反台美對等貿易協定？ 中經院：美明確將台日韓歐放在同級別

中經院今天(2日)公布1月台灣製造業採購經理人指數(PMI)攀升1.9個百分點至57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度。中經院表示，台美關稅談判塵埃落定，廠商對未來6個月展望指數大增10個百分點，顯示不確定性已然消除，且台美對等貿易協定(ART)效果形同FTA，可說美國明確將台灣戰略價值，放在與歐、日、韓同一級別，從中國立即堅決反對來看，更可看出其意義非凡。

中經院表示，台美對等關稅談判取得對台稅率調降至15%不疊加、半導體及其衍生品232關稅與汽車零組件、木材等既有232關稅產品最惠國待遇等共識，再加上部分產業在農曆年前啟動備貨，1月經季節調整後的製造業採購經理人指數(PMI)續揚1.9個百分點，來到57.2%，創2022年4月以來最快擴張速度，且連續4個月擴張。

中經院指出，製造業六大產業指數全數擴張，且製造業未來6個月展望指數躍升10個百分點，來到61%，創下2022年3月以來最快擴張速度，表現優於預期，連續2個月擴張。其中，除了基礎原物料產業外，其餘產業對未來6個月展望皆呈現擴張。

中經院長連賢明強調，在台美關稅談出成果後，確實讓廠商吃下定心丸。他說：『(原音)這次的關稅確定了以後，大家對於未來的展望信心提高了。這跟我們上次在講的關稅確定了以後，比較重要的其實是消除不確定性。這個還是1月的部分，我想具體的數據可能在2月的部分，我們才會有比較清楚的說明。』

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲分析，此次台灣取得種種優惠條件，在美國前20大逆差國中堪稱最優惠，稅率不但與日韓差不多，更是擴大與中國、東南亞國家至少5個百分點以上的稅率優勢，即便與稅率最低的英國相比，由於英國稅率10%且得疊加最惠國待遇稅率，疊加後，也與台灣的不疊加稅率差不多，這與過去台灣稅率高人一截的情況相差甚遠。

楊書菲表示，若從對美投資來看，台灣相較日本、韓國承諾的條件也是最佳解，因為台灣承諾的是企業自主投資，利潤不用上繳美國，在財務、治理風險性都相對可控。

楊書菲認為，整體來看，此次台美對等貿易協定(ART)效果已經類似甚至形同自由貿易協定(FTA)，且可以看出，美國非常明確且直接將台灣對美戰略價值，擺在與歐盟、日、韓同一級別，中國應是感受到這點重要意義，才會在台美談判完成後發出堅定反對的聲明。(編輯：宋皖媛)