為何中國如此迅速處決明氏家族11人？

明氏家族多人在去年9月被判刑 [CCTV]

9月被判處死刑後，11名在緬甸東北部組織電詐犯罪的家族團伙成員被中國迅速執行處決，沒有人應該對此感到意外。

據人權團體稱，中國的死刑執行數量位居世界第一——具體數字屬於國家機密。腐敗官員常被判處死刑。不過，針對明氏家族的指控則嚴重得多。

自2009年起，明、白、魏、劉四大家族便主宰緬甸貧困的撣邦邊境小鎮老街鎮（Laukkaing）。

在緬甸現任政變軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍領導軍事行動，驅逐了自1980年代以來一直控制著老街鎮及其周邊地區的民族武裝——「緬甸民族民主同盟軍」（MNDAA，又稱果敢同盟軍）之後，這些家族開始掌權。

這四大家族（人們後來這樣稱呼他們）接管了生意，並逐漸從依賴鴉片和冰毒的舊經濟，轉向以賭場、後來以網絡詐騙為主的新經濟模式。

明珍珍與明國平被中國警方拘捕 [Chinese Ministry of Public Security]

這些家族與緬甸軍方關係密切；2021年12月，敏昂萊發動政變奪取政權後，在首都內比都為劉氏家族族長劉正祥舉行了盛大的歡迎儀式，並授予他「對國家發展做出卓越貢獻」的榮譽稱號。

劉正祥家族的「福利來集團」（Fully Light）在緬甸各地擁有龐大商業版圖，利潤豐厚，這四個家族的其他成員都是軍方支持的鞏發黨（USDP）的候選人。

然而，他們在老街鎮經營的詐騙園區極其殘酷，比亞洲其他地區的詐騙園區更加暴力。暴力虐待司空見慣。

數以萬計主要來自中國的工人被高薪工作的承諾誘騙到當地，結果卻發現自己被囚禁在這些窩點中，並被迫進行複雜的「殺豬盤」詐騙，而受害者多為中國人。受害者及家屬的投訴在社群媒體上不斷累積。

老街鎮最臭名昭著的園區名為 「臥虎山莊」（Crouching Tiger Villa），由明氏家族經營。2023年10月，在一次疑似越獄行動中，守衛殺害了多名中國公民。中國當局被迫採取行動。

在中國疑似默許下，果敢同盟軍及其盟友在緬甸內戰中對緬甸軍方發動攻勢，並重新奪回老街鎮。這是他們在持續的緬甸內戰中對緬甸軍隊發動攻擊的一部分，他們並承諾徹底鏟除詐騙活動。

果敢同盟軍拘押了四大家族的首領，並將60多名家族成員及相關人士移交中國警方。據當局稱，明氏家族族長、被視為軍閥的明學昌在被捕後自殺身亡。

佘志疆被指在東南亞建立非法賭博帝國，並已於去年被引渡回中國 [Getty Images]

中國警方審訊期間，其中一名明氏家族成員據報承認隨機殺害一人，只是為了炫耀自己的厲害。

中國公開了這些細節，用以為其對這些家族的嚴厲處置辯護。鮑家的五名成員也在等待執行死刑，而對魏家與劉家的審判尚未結束。

這四大家族都是華裔，並與中國一側雲南邊境的當局有密切聯繫。他們的暴行離中國太近，因此中國對老街詐騙活動的打擊行動迄今最為果斷。

中國亦成功說服泰國和柬埔寨引渡兩名被指控經營大型詐騙帝國的中國商人——在緬甸戰亂克倫邦建立「城市」的佘志江，以及在柬埔寨以「太子集團」（Prince Group）積累龐大財富與權力的陳志。中國政府亦將數以萬計曾在詐騙園區工作的中國公民帶回國受審。

然而，詐騙產業仍在調整與演變。儘管中國與美國向柬埔寨施壓要求清理詐騙問題，詐騙活動至今仍被認為是柬埔寨最大產業。

同時，詐騙集團亦持續轉移至緬甸其他地區，即使在泰緬邊境的「KK園」和 「水溝谷」（Shwe Kokko）等著名詐騙園區遭取締後依然如此。