為何今年大家積極接種流感疫苗？醫曝「年初關鍵一事」：全台都怕到了
隨著冬季逼近、氣溫明顯轉涼，流感疫情也悄悄升溫。根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗接種量已達65萬313劑，顯示民眾接種意願相當踴躍。而今年流感疫苗為何如此搶手？前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧點出關鍵原因，直指「年初的一件事」讓全台民眾都被嚇到了，因而提高防疫警覺。
林氏璧醫師在臉書發文指出，今年台灣流感疫苗施打蠻踴躍的，根據台北市衛生局統計，截至11月17日，北市公費流感疫苗已接種65萬313劑，較去年同期接種量增加13%，設籍北市65歲以上長者及6歲以下幼兒施打率僅分別為40%及49%。
他認為，主要的原因就是年初「大S流感併發肺炎猝逝」一事，讓民眾驚覺「原來流感是會死人的」。他進一步解釋，流行性感冒（Influenza）通常簡稱為流感（flu），是一種由流行性感冒病毒（Influenza virus）造成的傳染性疾病，每年冬天都會有流行性感冒，造成或大或小的流行，但大家都沒有清楚認知到流感有多嚴重。
事實上，和人類纏鬥超過百年的流行性感冒病毒，不斷突變，每年都造成疫情，雖有疫苗和藥物，但無法完全防治，每年的季節性流感還是會在全世界平均造成300至500萬重症病例，每年約29至65萬人死於流感。
由於喜愛赴日旅遊的民眾眾多，林氏璧醫師也分享自身經驗表示，若在日本感染流感，外國人在當地求醫相對不便，因此他才會在日本流感季期間，特別撰寫相關衛教文章，提醒大家提高警覺。
林氏璧醫師坦言，自己在日本旅遊時，不論當地民眾是否戴口罩，只要身處人多場所就會配戴口罩；但在台灣則不一定。他強調，這麼做單純是為了避免在旅途中染病而已。
北市衛生局表示，目前公費流感疫苗僅剩餘約12.3萬劑，呼籲長者、幼兒及慢性病患者等符合公費疫苗接種資格者應儘速接種。
吃「甜食」恐加重近視深度！眼科醫師揭3原因 日常護眼5撇步報你知
搶到卻買不到！Jolin門票「卡關付款」10分後被吞票 粉絲氣炸喊告 官方示警：這樣做恐異常
台南夜市買帝王蟹肉棒卻失望！日本人吃一口嘆「被騙了」 網揪2字反駁：很難搞
