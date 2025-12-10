為何今能大聲說我是台灣人？美麗島46週年 邱議瑩憶2事感性發聲了

政治中心／陳慈鈴報導

1979年12月10日，當天正值世界人權日，高雄爆發「美麗島事件」，《美麗島》雜誌社成員組織群眾進行大規模示威遊行，表達對民主與自由的訴求，希望終結戒嚴及黨禁，事後許多黨外人士遭到逮捕，不少家庭因此破碎，至今仍是許多台灣人難以忘記的傷痛，同時也是台灣民主發展史上重要的轉捩點與血淚史。時至今日，美麗島事件滿46週年，身為受難家屬的立委邱議瑩回憶，當年父親被捕入獄，讓她一夜長大。

邱議瑩說，12月10日，今天是對世界、對台灣甚至是對她都是很大意義的日子。她想起1979年的12月10日，在高雄發生美麗島事件，照片中她的父親參與其中，日後他被捕入獄，「從此讓八歲的我一夜長大」。

美麗島事件滿46週年，身為受難家屬的立委邱議瑩回憶，當年父親被捕入獄，讓她一夜長大。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

邱議瑩表示，她的爸爸與許多民主前輩們為了爭取在這個美麗寶島上的自由、民主，勇敢地闖入叢林，即使遭到囚禁、刑求，但他們沒有放棄，也因此引發了更多人一起追求自由的路！她也是其中一位。

邱議瑩表示，自由的權利、相愛的權利、或是大聲說出我是台灣人的權利，這些都不是天上掉下來的禮物，更不是誰施捨給我們的恩賜。民主自由是人權，推翻威權是責任，即使過了46年的時間，台灣仍有一批人在鼓吹返回極權統治，這是如何的諷刺啊！

美麗島事件爆發至今已經46年，當年的血與淚仍刻在台灣人的記憶深處。（圖／資料照）

邱議瑩呼籲，今天是世界人權日，期許我們勿忘歷史、勿負前人的受難，我們仍要一起繼續走在人權的路上，持續為民主自由而努力！

