為何信「剴剴保母謊言」？社工陳尚潔：牙醫都沒發現異狀

「兒福聯盟」社工陳尚潔今（29日）為剴剴遭虐死案再度出庭，針對遭到檢方指控的「過失致死」與「偽造文書」等罪名進行攻防，全程委由律師進行相關答辯。

是否竄改訪視紀錄

陳尚潔的委任律師表示，當年的9月份有進行訪視，訪視之後也有寫下當天的訪視內容，但是由於當天來不及完成報告，所以後來填上的是完成報告的時間，才會出現訪視日期與紀錄填上的日期不同，並未進行竄改與偽造文書。

為何相信保母的謊言

陳尚潔的委任律師表示，剴剴有遭到拔牙，被帶去看牙醫的過程中，牙醫的證詞指出，「保母劉彩萱與剴剴看起來很親密，當時甚至認為剴剴就是劉彩萱的孩子」。

陳尚潔的委任律師引述牙醫的這段證詞，主張有專業醫療背景的牙醫，都沒有發現有相關的異常，沒有醫學背景的陳尚潔要如何發現施虐的狀況。

陳尚潔首次出庭主張

陳尚潔在首次出庭時冷回，「到底有什麼責任」，主張自己只是出養，將剴剴交給保母，沒有訪視的責任。

