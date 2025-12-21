為何全球隨機傷人事件頻傳？醫揭「社會孤立」成關鍵

全球隨機傷人事件頻傳，重症醫師黃軒在臉書專頁發文指出，從公共衛生角度來看，這類事件反覆出現本身就代表並非偶然，而是群體心理健康失衡的結果。

黃軒表示，當同類型隨機暴力在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，就已不再是刑事個案。（圖／中天新聞）

黃軒表示，當同類型隨機暴力在不同國家、不同文化、不同行政體系中一再發生，就已不再是刑事個案。他引用公共衛生定義強調：「會反覆發生、可被風險因子解釋、可被預防的，就不是意外。」回溯多數案例，加害者事前常見的並非突然失控，而是長期累積持續性心理壓力、社會孤立與邊緣化、強烈失敗感與被剝奪感，以及想求助卻不知如何開口的狀態。

黃軒指出，真正的高風險者往往不在醫療系統裡，這群人通常沒有精神疾病診斷、不符合任何補助或追蹤標準，表面上功能正常，私下卻一直在硬撐。他直言，現行制度只照顧已被診斷的人，卻忽略了快撐不住的人，這正是公共衛生最大的盲點。

真正的高風險者通常沒有精神疾病診斷、不符合任何補助或追蹤標準，表面上功能正常，私下卻一直在硬撐。（示意圖／Pixabay）

針對社會孤立問題，黃軒認為這是最核心卻最被低估的背景因子。他說明，當家庭支持、社區連結、工作安全感逐一瓦解，一個人可能還活著、還在上班、還在說話，但心理上早已沒有任何可承載情緒的地方。孤立不會立刻造成暴力，但會慢慢切斷所有回到理性的路。

黃軒分析，多數隨機傷人事件並非源自特定仇恨對象，而是一種對整個社會的失控反應，陌生人只是當下最容易接觸、也最不需要解釋的出口。他同時提醒，一再顯示過度細節化、英雄化、情緒渲染的報導會引發模仿效應，對心理脆弱族群而言，這不是資訊，而是一種危險的行為示範。

黃軒分析，多數隨機傷人事件並非源自特定仇恨對象，而是一種對整個社會的失控反應。（示意圖／Pixabay）

黃軒強調，真正有效的預防策略從來不只是事後圍堵，而是事前介入，包括心理健康去污名化、基層人員的早期辨識能力、社區支持與陪伴網絡，以及不需要診斷、不需要標籤的求助管道。他呼籲，越早接住，代價越低，悲劇也越少。

黃軒在文末總結，每一次隨機傷人事件都在提醒社會，如果只處理結果卻不處理人是怎麼被逼到那一步的，悲劇只會換一個人、換一個地點再來一次。他再次強調，隨機傷人事件表面看是治安問題，本質卻是公共心理健康系統的失敗，所有看起來突然的悲劇，其實早就在集體忽略的地方慢慢醞釀。

