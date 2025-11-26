為何公布沒有領先的民調？吳怡農：不蓋牌、接受公評

民進黨台北市市長擬參選人吳怡農召開民調公布記者會。楊亞璇攝



民進黨佈局2026選戰，台北市長人選引發關注，積極表態爭取提名的狀況台灣創辦人吳怡農今（11/26）公布民調，但落後於綠委王世堅。吳怡農晚間表示，面對數據資料即使不利也會選擇揭露，他會用理性的分析來正視所面臨的挑戰、吸收現實與意見，他對市政的態度也會如此：不蓋牌、接受公評。

吳怡農今公布民調，包含他共5位潛在人選，在「非藍白支持者」中，綠委王世堅24.2%、吳怡農15.3%、綠委沈伯洋11.2%、行政院副院長鄭麗君6.8%、民進黨前秘書長林右昌3.9%。吳怡農表示，他雖排名第二，但他在基層中具爆發力，有底氣突破基本盤，為台北帶來改變。

吳怡農表示，今天有人問他，為什麼要公布一份顯示他沒有領先的民調？首先，因為有進度要分享，一、在「綠營支持者」中，他與王世堅的差距只有 2.4 個百分點，在誤差範圍內。這代表他過去在壯闊台灣的經營，以及秉持著正向、理性選舉的方式，是受到肯定的。

吳怡農也說，在「非藍白支持者」中，吳怡農位列「第二支持」的優先人選，「這表示我們的選戰有贏得廣泛社會支持的潛力。」表示「無明確意見的民眾」共有4成，他會持續走進街頭、聽取市民的需求，並提出具體市政願景，努力成為更多人的「第一支持」。

吳怡農指出，除此之外，「我想對你表達的是，面對數據資料，即使不利，我也會選擇揭露，公開透明。」他會用理性的分析來正視所面臨的挑戰、吸收現實與意見，他對市政的態度也會如此：不蓋牌、接受公評。

吳怡農強調，資訊公開，是民主氣度的重要體現；理性決策，是行政首長的必要特質，會保障市民知的權利。這也是他對所有公共議題的一貫態度：不粉飾問題。因為願意面對現實，坦誠溝通，才可能找到一起進步的方向。

