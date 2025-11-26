為何公布老二民調？吳怡農：不蓋牌接受公評

▲吳怡農公布支持度落後給王世堅的民調，說明是要表達即使面對數據資料不利，也會選擇揭露、公開透明，如同自己對市政的態度，不蓋牌並接受公評。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，今（26）日特別召開記者會公布與潛在競爭者民調，結果顯示在非藍白支持者與綠營支持者中都落後給立委王世堅。對此吳怡農也特別於社群平台發文，說明為什麼今天要公布一份沒有領先的民調，表達自己即使面對數據資料不利，也會選擇揭露、公開透明，理性分析正視所面臨的挑戰，如同自己對市政的態度，不蓋牌並接受公評。

吳怡農今日特別召開記者會公布民調，結果顯示非藍白支持者與綠營支持者中都落後給王世堅。吳怡農晚間特別發文表示，今天有人問他，為什麼要公布一份顯示沒有領先的民調？

吳怡農說明，首先自己在綠營支持者中，與王世堅的差距只有2.4％，在誤差範圍內。這代表過去在壯闊台灣的經營，以及秉持著正向、理性選舉的方式，是受到肯定的。

其次在非藍白支持者中，自己被位列第二支持的優先人選，這表示選戰有贏得廣泛社會支持的潛力；最後是表態無明確意見的民眾共四成，自己會持續走進街頭、聽取市民的需求，並提出具體市政願景，努力成為更多人的第一支持。

吳怡農也說，除此之外，想表達面對數據資料，即使不利也會選擇揭露，公開透明。會用理性的分析來正視所面臨的挑戰、吸收現實與意見，對市政的態度也會如此，不蓋牌並接受公評。

吳怡農說，資訊公開是民主氣度的重要體現；理性決策，是行政首長的必要特質，自己會保障市民知的權利，這也是對所有公共議題的一貫態度，不粉飾問題，因為願意面對現實、坦誠溝通，才可能找到一起進步的方向。

