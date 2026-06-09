為何十年前的行動電源比較耐用又安全?

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日前有位網友在Threads分享，自己手上的華碩行動電源已經使用超過10年，完全沒有膨脹，除了充電很慢之外一切正常，讓他忍不住感嘆：「以前的行動電源用料很實在。」

以前行動電源比較耐用又安全? 現在行動電源合理的使用壽命應該是多久呢?

圖片來源: 自由時報與Threads

為何以前的行動電源用了十年還頭好狀況，但新買的行動電源用了2~3年就不堪使用甚至故障了? 行動電源發展沿革與過去行動電源耐用安全原因的摘要影片與詳細說明如下:

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行動電源發展沿革。

行動電源(Power Bank)的發展，主要源自2007年起第一代iPhone上市帶動智慧型手機朝不可拆卸電池設計，為解決手機續航力痛處，市場開始推出採用鋰電池的行動電源。行動電源發展可略分為四個階段，包含18650圓柱形鋰電池時代(2010~2020)、鋰聚合物電池時代(2015~2025)、PD快充與磁吸多功能時代(2020~)及固態電池時代(2025~)。前三階段都是採用液態鋰電池，其中最早期使用的18650鋰電池不但技術成熟、成本低又安全，但因體積較厚逐漸改採鋰聚合物電池為主。

因應現代主流裝置要求具備PD快速充電及磁吸功能，行動電源近年來朝多功能設計發展且輸出輸入功率都加大，造成電池過熱或發生短路的風險提高。中國鋰電池大廠安普瑞斯在2024年生產的鋰電池芯發生大規模起火自燃及召回事件，讓傳統液態鋰電池安全性引起關切，各國紛紛實施更嚴格的電池安規與搭機規範。隨著固態電池與半固態電池技術的突破，2025年起市面上也開始出現固態電池行動電源，擁有更高安全性、更長使用壽命，多數開始結合無線充電或磁吸功能，最大可支援25W無線充電。.

1.為何以前行動電源比較耐用又安全?

早期行動電源大都首選日本 Panasonic 18650動力鋰電池電芯，網友在Threads分享的Asus ZenPower 10050行動電源當年就是標榜是用日本 Panasonic 18650動力鋰電池，後來基於成本考量才陸續改採用韓國 LG（LGGBF1L1865）鋰電池芯。 Asus行動電源過去在台灣曾有相當輝煌的銷售成績，不過考量市場行動電源競爭激烈且傳統液態鋰電池安全如不定時炸彈，Asus已經完全退出行動電源市場!

目前市面上公認使用年限最長的鋰電池非日本松下動力鋰電池莫屬，根據台灣代理美國Zopec Machine醫療級行動電源與UPS不斷電電池系統的鴻翔智慧科技表示: 「被使用在特斯拉汽車電池上的Panasonic 動力級鋰電池容量衰減率極低，醫療級電池產品的實際使用壽命最高可達5~8年，遠高於他牌鋰離子電池。」不過，坊間行動電源基於成本考量大都使用陸系或是韓系(LG)鋰電池居多，使用年限超過2年以後通常容易明顯出現老化現象，使用年限就容易因容易斷電而變短。

換言之，由於Asus ZenPower 10050行動電源早期是採用日本Panasonic動力鋰電池芯，本身電池安全穩靠且壽命長，所以網友使用超過10年，完全沒有膨脹，只因規格老舊充電速度較慢，耐用又安全一點也不意外!

由於目前坊間仍使用日本18650電池的行動電源非常稀少，若民眾要追求高功能又兼具安全性的行動電池可以優先考慮最近很夯的固態(半固態)電池行動電源。

2.目前行動電源合理的使用壽命應該是多久呢?

由於坊間市售行動電源因價格競爭緣故，幾乎都是使用成本較廉價的陸系電池芯。根據台灣環保署表示，行動電源在正常情況下的平均使用壽命大約為2年到4年。 如果經常將行動電源充至100%或放電至0%或是氣溫過低/過高或過度潮濕的環境，會加速電池的老化，將會影響行動電源的電池壽命。

尤其若是久放不用，容易因電解液分解產生氣體或是存放環境不佳，導致電池性能大降或是電池膨脹產生危險。若已購買超過4年或是電池膨脹、外殼破裂或變形、充電異常過熱燙手、電量顯示異常（如快速狂掉像倒數計時）或蓄電量大幅衰退(無預警斷電)，建議應儘速將行動電源進行報廢並環保回收。

誠如「threads網友」呼籲：「只要是電池就有使用壽命，過保太久或是就放不用的行動電源一定要主動汰舊並進行回收。不要放在家裡，保護自己也保護家人！」