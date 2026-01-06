為何古巴貼身警衛隊犧牲保衛馬杜羅？

▲馬杜羅在古巴保鑣士兵簇擁保護下跑步。

【記者 張達威／台北 報導】美國閃電行動成功抓捕委內 瑞拉總統馬杜羅，但有多名來自古巴的貼身保鑣型警衛隊犧牲，古巴國家主席迪亞斯-卡內爾宣布，為在委內瑞拉與美國的侵略對抗中，英勇犧牲的32名古巴人舉行全國哀悼。據悉，罹難者係應委內瑞拉政府請求，代表古巴革命武裝力量部及內政部赴委執行任務。

根據美國媒體披露，多年來，由古巴警衛為核心組成的安保力量，一直貼身保護委內瑞拉總統馬杜羅夫婦和該國其他要員的安全。美國國務卿魯比奧在演講中也證實了這一點，並表示「馬杜羅的衛隊都是古巴人」。

《紐約時報》指出，古巴與委內瑞拉關係密切，隨著美國對委敵意加深，應委方請求，古巴軍方和安全部門挑選精幹力量，派往馬杜羅等委國高層身邊擔負安保任務。美國前高級外交官托馬斯·香農表示，過去10年來，古巴警衛人員「很好地履行了職責」。

根據加拿大《漢密爾頓觀察家報》介紹，從2025年8月起，美國向靠近委內瑞拉的加勒比海地區調兵遣將。由於外部壓力劇增，馬杜羅向古巴政府尋求支持，古方隨之加強了對馬杜羅的保護。《華爾街日報》稱，為防洩密，古巴警衛一律不攜帶手機或其他電子設備。同時，他們保護馬杜羅夫婦，每晚都要更換住所，以免被美方鎖定位置。

根據美國「戰區」網站報導，美方為查明馬杜羅的行蹤，不僅向委內瑞拉境內派遣特工，甚至動用了隱身無人機和太空偵察衛星。美聯社披露，美國特工還軟硬兼施，試圖引誘委內瑞拉總統專機飛行員綁架馬杜羅，但這名委空軍上校用一句話回應了美國人：“我們絕不當叛徒。”

事實也證明，古巴安保團隊的工作頗具成效。美軍參謀長聯席會議主席凱恩坦言，為摸清馬杜羅的活動規律，美情報部門花了好幾個月的時間。直到2025年12月初，美方才基本掌握目標行踪，讓突襲行動進入倒數計時。2026年1月3日深夜，美軍突擊隊在天上超150架飛機、海上數十艘艦艇的支援下，由大批武裝直升機護航，直撲馬杜羅夫婦居所。

而來自美國和古巴的官方消息表明，面對兵力、火力都佔優勢的強敵，這些只配備輕武器的古巴警衛毫不退縮，戰至生命最後一刻。儘管寡不敵眾，但按照美方說法，“他們（指古巴警衛）激烈抵抗，一時間槍聲大作。”

美國福克斯新聞網報導，激戰中，美軍一架直升機被重創有多人受傷。

也因此古巴官方聲明稱，古巴警衛“英勇無畏地履行了職責，或在與襲擊者的戰鬥中犧牲，或在設施遭轟炸後犧牲。”美國中情局退休特工也盛贊古巴軍人“紀律嚴明且具備高超專業技能”，認為其是非常優秀和強大的對手。（照片翻攝畫面）