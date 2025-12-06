為何只封小紅書？ 警政署：小紅書對打詐置之不理

小紅書因被認定涉及詐欺風險，遭內政部祭出為期一年的「停止解析」措施，引發不少使用者與政治人物批評，甚至有人拿臉書舉例質疑「詐騙更多卻沒被封」。對此，內政部警政署發布聲明，強調小紅書是唯一未依《詐欺犯罪危害防制條例》完成納管義務的平台，且已符合條例第42條的緊急處置條件，因此依法採取行動。

小紅書因被認定涉及詐欺風險，遭主管機關祭出為期一年的「停止解析」措施。（圖／美聯社）

刑事警察局指出，自去年1月至今年11月，與小紅書相關的詐騙案件已造成國人損失達2億4768萬餘元。更令政府警惕的是，國安局在資安檢測中發現，小紅書在15項檢測指標中「全數不合格」，包含「過度蒐集個資」及「權限濫用」等嚴重資安疑慮。

然而，Meta（包含Facebook、Instagram、Threads）、TikTok、Google（含YouTube）及LINE等主要平台，皆已依據該法規納入管理，並設置在台法律代理人處理相關事務，也與政府合作強化詐騙防制機制。相較之下，小紅書拒絕在台設立法律代表人、不配合調查與資料提供，規避我國法律管轄，對用戶個資與數位安全構成嚴重風險。

對不願配合法規的小紅書，才採取「停止解析」的緊急處置。（圖／內政部警政署）

刑事警察局指出，自去年8月至今年11月，各大平台在接獲通報後陸續配合採取打詐行動，其中Meta移除超過11萬2054件詐騙廣告；Google下嫁了4472件可疑內容；LINE共停權9萬2831筆詐騙帳號。此外，根據Meta公布的數據顯示，過去兩年間已在台灣清除約430萬則可能涉及詐欺的廣告。

刑事局進一步說明，政府對於違規平台並無差別待遇。以Meta為例，今年因「未完整揭露廣告資訊」與「管理缺失」、「未限時下架詐騙廣告」等問題，已遭連續三次開罰，累計罰金達1850萬元。警方強調，對已完成納管的平台會透過「嚴格監理與重罰」督促改善，而對不願配合法規的小紅書，才採取「停止解析」的緊急處置；兩者雖方式不同，但目的皆在於遏止詐欺、保障民眾權益。

