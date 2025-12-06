為何只封鎖小紅書？內政部給答案「所有平台一視同仁」：Google、臉書、LINE都沒這樣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導
內政部日前以打擊詐騙為由，宣布自即日起封鎖中國社群平台「小紅書」1年，消息一出引起部分使用者反彈。對此，內政部昨（6日）發文強調，起因是小紅書拒絕配合警方打詐，導致受害人求償無門、詐騙廣告持續橫行，因此才依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。
內政部指出，近年小紅書的涉詐問題持續升高，國安局檢測的15項資安指標全部不合格，而平台經通報依然遲遲不改善、也不願依法提供必要資料，因此依《詐欺犯罪危害防制條例》啟動緊急防制措施，以保護民眾的資安與財產安全。
「小紅書不配合，政府只能依法處理」，內政部列出去年8月到今年11月，各大平台在警方通報後處理的詐騙數據，Google：下架4472則詐騙廣告；LINE：停權9萬2831個詐騙帳號；Meta（FB／IG／Threads）：下架11萬2054則詐騙廣告；而Meta也主動揭露，過去兩年已自行移除430萬則詐騙廣告。
內政部表示，上述平台都有依法納管，並設有法律聯絡窗口能夠即時處理，政府能掌握內容，但小紅書的情況完全不同，經警方多次通報仍無作為、無聯絡窗口、從未回覆、拒不改善，因此依法停止解析或限制接取，避免受害民眾持續擴大。
內政部提到，過去Meta也因違反廣告實名制曾被連續裁罰3次、合計金額1,850萬元。「只要違規，不論是哪家平台，政府都依法處置。所有平台一視同仁，沒有例外」。內政部強調，未來會持續要求各平台強化資安、防詐措施，讓民眾的個資、金流和上網環境能夠更加安全。
