為何只為軍公教發聲？王婉諭曝「反年改」代價：增加近7千億財務黑洞

記者許詠晴／台北報導

藍白日前在國會挾人數優勢，三讀通過「反年改法案」，提前停止調降月退所得替代率，退休金所得替代率回溯至112年標準計算，外界擔憂退撫基金提前破產。對此，時代力量黨主席王婉諭12日表示，面對這場災難的將是無辜的下一代。她也質疑，立法院為何選擇遺忘 240 萬弱勢長輩，選擇只幫軍公教發聲？如果只想著選票討好選民，將犧牲整個世代和國家。

針對反年改法案三讀通過，王婉諭說，議事槌敲下去之後，代價可能是 6970 億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金。（資料照）

王婉諭透過臉書表示，國民黨的提案不是「停砍」而已，還將所得替代率一次調回 2023 年的水準，這不只是停止年金改革，而是「大開倒車」，年改多年的成果，幾乎是一夕泡湯。這議事槌敲下去之後，代價可能是 6970 億元的財務黑洞，以及提早破產的退撫基金，年金「破產」的倒數計時器，在一瞬間又被調快了好幾年。

王婉諭說，國家當然要支持軍公教、警消、醫護這些提供公共服務的夥伴，而不同職業年金之間的高低，也有其歷史因素，她並不認同所有人都要領一樣多，但如果要停止年改，財源在哪？配套在哪？錢在哪？

王婉諭認為，如果一邊要求政府普發現金、減稅利民，卻又同時終止年金改革，根本是不負責任的掏空國家財政。如果繼續這樣下去，等到基金見底、甚至連千萬勞工的勞保都面臨破產時，代價將會是現在的數百倍。屆時，要面對這場災難的，不是此刻坐在立法院按下表決器的委員，卻是無辜的下一代。

王婉諭指出，政治的核心始終在於分配，如何分配錢將決定形塑什麼樣的社會。2018 年，年金改革後的公教人員平均領取金額超過 5 萬元，且仍有 3.8 萬元的樓地板保障，這已經是貧窮線的兩倍以上；反之，卻有超過 240 萬名長輩，領著微薄的國民年金或老農津貼，收入遠低於 1.55 萬元的貧窮線。

王婉諭質疑，這些沈默的弱勢者，依然被排擠在國家照顧的順位之外。為什麼立法院選擇遺忘這些人，只為軍公教發聲呢？討好選民很容易，堅持改革很困難，但如果只想著當下的選票，那因此犧牲的，就會是整個國家和整個世代。

王婉諭強調，年金制度需要全面、完整的重新檢討，建立「基礎年金」 制度，而不是淪為肉桶政治的買票法案。她要嚴厲譴責這樣錯誤的修法，歷史會記住這一天，台灣社會也會記住，是哪些人為了選票，犧牲了世代與分配的正義。

