為何台灣再有F-16戰機失事？黃國昌深夜與AI長談 發現關鍵問題出在這

​空軍F-16V戰機在6日晚間因執行夜航任務不幸失事，根據國防部公布所掌握的通聯紀錄飛官辛柏毅曾回報跳傘，搜救隊目前仍持續進行海上搜救作業。民眾黨立委黃國昌今（8）日在立院司法法制委員會質詢時表示，F-16從2018年至今已經發生多起飛安事故，國防部砸1400億執行的F-16升級的「鳳展專案」，承諾會加裝Auto GCAS系統，他昨（7）日深夜問AI為什麼會發生這種事？結論是採購交貨延宕，已經成為飛官最大的風險來源。

黃國昌表示，過去十年每次發生墜機事件，國防部空軍都會告訴社會大眾「會檢討面對」，但於此同時美國針對F-16戰機已發展出Auto GCAS的系統，該系統在美國已成功救回12名陷於G力昏迷（G-LOC）的飛行員，是守護飛官生命最重要的資產。國防部於2018年事故後承諾加裝此系統，追加預算106億元也獲得立法院支持。

黃國昌指出，該系統原定於2022年完成飛測、2023年執行安裝，但承諾一再跳票，國防部什麼時候才願意面對真相，誠實的告訴國人、封關真正的情況到底是什麼？黃國昌表示，「我昨天深夜一直在想這件事到底是怎麼發生的，因為是深夜，可以陪我聊天的只有AI，我和AI討論非常久，最後的結論是這些行政、採購交貨的延宕，已經成為飛官最大的風險來源。」

黃國昌質疑，國防部至今仍無法具體說明防撞系統單項的金額，現在對美採購東西加在一起1000多億，每一個多少錢竟然會不知道？他表示，2018年、2020年、2026年每次F-16發生事故，國防部的報告都不曉得是太樂觀，還是沒信心，全部都在含糊其詞，他非常期待國防部可以慎重的開一個記者會告訴國人，台灣付出去的錢到底什麼時候可以拿得到。

空軍副參謀長曹定明回應，Auto GCAS這個系統主要分3個部分進行分析，第一個線路部分目標完成的140架已完成118架，預計今年會全數完成。第二、第三部分為飛控電腦的軟硬體提升，預計於今年第2季由美方完成初步測試並陸續安裝，最快要到明（2027）年全案會安裝完成。

