為何台灣房價愈打愈高？阮慕驊曝3大殘酷真相：普通民衆只能擠身老舊公寓

​《經濟學人》日前以台灣經濟為題進行專文分析，指出央行維持匯率政策導致市場資金過剩，進而推升房價，並以此提出「台灣病」概念。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，他認為台灣都會區高房價問題有3大原因，普通民衆擠身老舊公寓，而建商卻頻頻推出一般民眾高不可攀的豪宅。

《經濟學人》日前文章指出，新台幣兌美元被低估55%，偏離台灣的經濟基本面，央行為讓新台幣匯率貶值，須在外匯市場購入大量美元，對金融體系注入鉅額台幣流動性，導致利率長期偏低，過剩資金流向房市，進而推高房價。觀察台灣房價自1998年以來約上漲4倍，台北房價所得比中位數達16倍，超越倫敦、紐約、首爾等國際大都市。​



對此，阮慕驊表示，若要問他房市看法，他會說台灣都會區的高房價問題，利率是主因，匯率是其次。台灣長期利率偏低，長年外貿順差，地小人稠，工作生活就學就業需要，人都擠到都會區。低利率之下長期持有土地成本偏低，養地炒地成了一本萬利的途徑，土地成本推動房價上升，裝潢買賣稅負成本更一層層堆高房價。

阮慕驊提到，再加上，外貿長年順差，推升貨幣供給需求，央行不斷印鈔，企業大額超額儲蓄，游資無處去化，自然形成流向土地和房產，一點也不奇怪的現象！台灣所得高低落差越來越大，平均所得和中位數所得差1萬台幣就可以看出，平均所得是假象。更何，真正高資產階級根本沒在看薪資這種所得收入。因此，建商瞄準高資產族群推出一般民眾根本高不可攀的豪宅，普通民衆擠身老舊公寓，連消防車都進不了的狹窄社區。

阮慕驊說，半導體產業因AI欣欣向榮，電子占台股市值達史無前例的77%，但今年巨大、美利達這些台灣曾引以爲傲的傳產股價頻頻破底，全年迄今至少下跌30%。就連提供蓋房和基建的水泥股龍頭台泥，今年股價還下跌了一成，什麼是「台灣病」，這才是台灣病。



