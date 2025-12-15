為何台灣有事＝日本有事？他曝日大咖學者預言：日本2地幾乎不可能倖免

國際中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過「台灣有事」的話題也因此在日本國內掀起高度關注，資深媒體人矢板明夫就分享，「台灣有事，日本也不可能置身事外」並非政治人物的一時之言，早在2023年，日本的軍事與安全保障專家就做出同樣警告，直言「一旦台灣海峽爆發衝突，日本，特別是沖繩與尖閣諸島，幾乎不可能倖免」。

矢板明夫分享，最具代表性的學者之一、防衛省智庫「防衛研究所」的核心人物高橋杉雄，其專長涵蓋國際安全保障、現代軍事戰略、核嚇阻以及日美同盟關係，是日本防衛政策研究領域公認的第一線權威。俄烏戰爭爆發後，他經常在日本各大媒體，解析戰局與對日本安全的影響，其著作《日本人必須知道的自衛隊與國防》，系統性地整理了中日台之間的安全連動關係。

高橋指出，從中國的戰略視角來看，真正的核心目標始終是台灣。無論是東海、南海，還是尖閣諸島，最終都只是服務於對台戰略的周邊變數。中國不願意為了尖閣單獨耗費大量軍力，因為那會削弱其對台作戰的主力部署，但這並不代表尖閣安全無虞。恰恰相反，只要中國判斷「成本足夠低」，風險就會急速上升。

矢板明夫表示，這也是沖繩被反覆點名的原因。高橋分析，最危險的情境並非中國為尖閣開戰，而是「在台灣有事時，中國採取多方向展開，利用灰色地帶手段，甚至以武裝漁民為前鋒，趁亂測試日本的反應底線」。一旦日本應對遲疑，局勢就可能迅速升溫。

矢板明夫透露，日本近年持續強化沖繩與東海的警戒、監視與快速反應能力，並非挑釁，而是避免誤判。透過提高中國行動的軍事與政治成本，讓北京清楚認知「沒有低成本選項」，才是真正的嚇阻。他認為，從高橋杉雄等專家的長期分析來看，高市首相在國會中的說法，並非情緒化表態，而是與日本安全保障專家的主流認知高度一致。台灣的安全，早已與日本的安全緊密相連，而日本與台灣同時提高防衛意志與能力，正是維持台海與東亞和平的現實路徑。

