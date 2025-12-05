為何台灣染燙這麼貴？ 他飛日韓「費用僅一半」 內行曝價差關鍵





近年台灣民眾越來越常在旅遊行程中穿插醫美、霧眉或美髮等服務，也讓「出國順便變漂亮」成了新趨勢。然而真正引起大量討論的並非技術差異，而是國內外的價差愈來愈明顯。近日就有網友發現，同樣是染燙頭髮，在台灣要價5000元，飛到日本或韓國卻只要一半甚至更便宜，讓他不禁好奇發文詢問：「為什麼國外可以這麼便宜呢？」對此，不少網友認為是台灣薪水低、物價高所導致。

該名網友在網路論壇PTT上發文分享，指出不少人去韓國或日本旅遊時，除了安排醫美或保養行程，也會順便處理頭髮，理由很簡單——價格落差大到讓人難以忽視。他聽聞不少案例，日韓染燙通常落在2000～3000元台幣，但台灣同等級服務常突破5000元，讓他直呼不可思議。

原PO也提到，像是韓國做霧眉、中國大陸做美甲等服務也都便宜許多，使他好奇是否是海外市場競爭激烈才壓低價格，或其實問題出在台灣本身的消費環境。

▼原PO發現不少人會去日韓燙髮或染髮，價格幾乎是國內的半價。（示意圖／取自Unsplash）

貼文一出，不少網友將矛頭指向台灣生活成本飆升，「台灣物價這幾年漲得誇張」、「是台灣物價偏高，薪水偏低，房價瘋狂漲」、「房價高租金貴，基本上就是物價狂飆的元兇」、「台灣弄頭髮真的貴到離譜」。

▼不少網友認為台灣做頭髮價格較貴，與生活成本飆升有關。（示意圖／取自Pexels）

不過，也有網友持不同看法，認為台灣仍有許多中價位選項，只是消費者習慣把「髮廊選擇」集中在品牌店或熱門商圈，才會覺得價格偏高，「台灣現在2000多元的燙髮還是很多啊」、「有一部分是當一個地方越競爭，其他地區的CP值就越高」、「應該要說是以當地的消費習慣及薪資文化而造成價格上的不同，不過每次出國回來，還是覺得台灣的東西真的蠻貴的」。

（封面示意圖／取自Pexels）

