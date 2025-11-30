為何台灣沒有諾貝爾獎？賴清德：未來30年要拿3個

賴清德總統（右二）今與台大校長陳文章（左二）均出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮。(周麗蘭攝)

台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓今舉行動土典禮，現場冠蓋雲集，賴清德總統親出席。（周麗蘭攝）

賴清德總統今（30日）出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮致詞表示，未來30年台灣在醫學、物理、化學3個領域，至少要得到3個諾貝爾獎，「我們要有諾貝爾獎」，就從教育下手。

114全國大專校院校長今年2月在宜蘭大學舉行時，國科會主委吳誠文於演說時表示近年科研經費穩定成長，但台灣數十年來還是未培育出本土的諾貝爾獎得主，真是丟臉。

6月間，台大校長陳文章今年於校務會議透露，為慶祝台大百年將攜手17所大學、14家企業及工研院，邀請31名諾貝爾獎得主來台進行講座交流與深度合作。

由中央研究院與國內12所學研機構共同推動的「臺灣橋樑計畫(Taiwan Bridges Program)」本月（11月）12日正式啟動，自2025年至2026年間將邀請31位諾貝爾獎得主來台舉行系列演講與學術交流。

台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動土典禮今（30日）舉行，台大校長陳文章、副校長張上淳、台大醫學院副院長賴逸儒副院長、臺大醫院長余忠仁等人都到場。

賴清德致詞時話鋒一轉說，他來雲林沒甚麼了不起，陳文章校長來才真是不容易，因為陳校長正推動台灣橋樑計畫，今年到明年將邀31位諾貝爾奬得主來台，對學生教學及與研究者互動，對台灣的研究有很大的幫忙。

賴清德表示，大家一定想要知道別人是怎麼做研究可以拿到得到諾貝爾獎，為什麼台灣做了那麼久、成果也不錯，但就差那麼一點點？陳校長的計畫對台灣未來得諾貝爾獎的影響重大，他自己在總統府也宣布未來30年，下一個世代裡面，台灣在醫學、物理、化學3個領域至少要得到3個諾貝爾獎，這是國家的目標、願景。

賴總統強調，台灣的學術研究也很好，在世界一流雜誌常常有跨世代非常進步的研究報告，「但是為什麼？為什麼我們就沒有諾貝爾獎？」、「我們要有諾貝爾獎」，但這不是用錢就有辦法，所以從教育下手，政府挹注資源讓國家更好。

