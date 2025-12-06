為何台灣泡麵必加「這款食材」？韓留學生曝超暖經驗…鄉民解答：是它的靈魂！

不少人煮泡麵時一定要加蛋。示意圖／取自免費圖庫pixabay

泡麵不只是應急食品，更是現代人忙碌生活中沒空料理時的救命美食，只要將冰箱裡的陪聊、蔬菜放入一起烹煮，就能美味解決一餐。就有一名韓國留學生來台念書後，發現台灣人似乎有個「煮泡麵必加雞蛋」的文化，室友一句「加蛋人生會好一點」更讓他大受感動，也讓PO文曝光後，頓時掀起台灣網友熱烈討論蛋與泡麵的密不可分。

一名韓國網友日前在Threads上PO文表示，由於受到在台的韓國網紅金針菇影響，他也對台灣有了興趣，因此從韓國來到台灣念書，如今在台灣生活已有3個月的時光。不過，這名韓國網友卻表示，最近才發現台灣人有個「加雞蛋」的動作，他憶起第一次煮台灣版辣味袋泡麵的時候，被台灣室友詢問「要不要加一顆蛋？加蛋人生會好一點。」

雖然聽了之後相當疑惑，但原PO後來還是照做，結果發現加了雞蛋的泡麵味道確實不同：「整碗變溫柔、變順口、還多了一點幸福感？」原PO吃完這頓美味泡麵後，還聽見室友補充說道：「在台灣，80%的問題都可以用一顆蛋解決！」如今不管煮麵失敗、心情不好、天氣冷、作業卡關，室友都會默默說一句：「加一顆蛋啦！」對此，原PO也在文末好奇發文：「台灣人吃麵為什麼一定要加蛋？是因為辣？還是這真的是信仰？」

PO文曝光後頓時引起熱議，不少台灣網友紛紛留言解惑：「如果照正常步驟煮泡麵，他就只是泡麵，一種快速吃飽的食物，但是加了一顆蛋，抱歉了，請稱呼他為『料理』。自己加入了廠商無法預先加入的食材，你就是電就是光，就是改變這碗麵人生的轉捩點」、「個人認為蛋是泡麵的靈魂！有時候想煮泡麵但是發現冰箱沒有蛋的時候，會失望到放棄煮泡麵了，至於為什麼要加蛋，應該是想說不健康的泡麵+蛋可以補充營養吧」、「因為泡麵很不營養，加個蛋感覺就變營養了」、「我個人除了加蛋還要加菜，沒有這兩個東西我的人生會是黑白的！」



