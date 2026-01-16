為何台灣願大舉投資美半導體？盧特尼克：他們必須讓川普開心

美國商務部長盧特尼克接受CNBC訪問討論美台貿易協議。翻攝CNBC



美國政府週四（1/15）宣布，台灣將投資美國5000億美元，換取調降對等關稅。美國商務部長盧特尼克當天接受媒體專訪時表示，台灣同意如此高的投資金額，是因為得仰賴美國總統川普保護，所以必須「取悅川普」。盧特尼克還說，不認為這項協議會激怒中國，並再度強調川普和中國國家主席習近平的好關係。

在美台先後公布達成對等關稅貿易協議的當天，盧特尼克（Howard Lutnick）週四上財經媒體CNBC節目討論相關細節。主持人問，在與台灣政府談判期間，台灣方面是否承認，在中國不斷的威嚇下，確實有必要分散半導體產能？

盧特尼克回說：「確實如此。聽著，他們（台灣）需要讓我們的總統開心，是吧？因為我們的總統是保護他們國家的關鍵人物。所以他們需要讓他（川普）開心…因為川普在保護他們方面來說至關重要，所以他們希望他開心，他們希望我們兩個國家的關係保持正面…對我們自己的國家安全來說，我們需要半導體，我們需要台灣來美製造。我們不能依賴一個距離我們9000英里遠的國家，讓他們運送對國家安全如此重要的產品給我們。」

主持人追問，這項和台灣達成的貿易協議，以及日前川普宣布將對伊朗貿易夥伴課徵25%次級關稅，是否會激怒中國，而美國會如何回應？

盧特尼克表示，和台灣的貿易協議是川普兌現將半導體產業帶回美國的承諾，並非針對中國。他說：「川普和習近平主席有非常強健的私人情誼。他（川普）是推動美中關係的關鍵，一切都掌控在川普手上，他比世界上所有人都知道該打哪張牌。（美台貿易協議）對美國來說非常重要，我們必須把晶片帶回美國製造。」

盧特尼克還說，川普今年4月赴中國訪問的行程安排不變，「還在進行中，而我們對接下來兩位領袖見面討論的安排感到興奮」。他再次重申：「他們的關係非常棒。他們兩人會講電話，確保彼此理解對方，而結果非常棒。」

這位前華爾街金融家大讚川普力拚美國經濟發展，甚至預測美國今年的經濟成長將達到5%。

