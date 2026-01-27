為何台灣「IC設計二哥」成AI浪潮邊緣人？聯詠股價慘跌4成 專家曝1致命傷：資金狂撤
在AI浪潮下，台灣不少半導體、科技業股都乘著這波大浪向上衝，不過IC設計大廠聯詠卻沒有吃到這波台股飆漲氣勢，股價反而持續下跌。對此，財經專家、股人阿勳在臉書分析，聯詠是台灣第二大IC設計公司，但在目前的AI市場上卻鮮少被提起，股價更跌掉4成，最主要的致命傷是「題材錯位」，在景氣反轉時首先遭到資金撤出。
國內第二大IC設計廠，AI大浪潮怎都沒它的份？股人阿勳指出，如果只看頭銜，聯詠是台灣第二大IC設計公司、全球顯示驅動IC龍頭之一，長年穩定賺錢、歷年ROE都在30%以上、現金流漂亮、配息也很有誠意，怎麼看都像是「電子股中的資優生」。
股人阿勳提到，偏偏在2024–2025這2年，市場上談論AI，一開口就是GPU、HBM、CoWoS、雲端大廠供應鏈，輪來輪去，卻鮮少有人想到這家老牌IC設計公司；股價更從高點約646元一路修正到3字頭，跌掉超過四成，完全不像「國內第二大」應有的排場。
「題材錯位：沒有直接吃到主流AI行情！」股人阿勳直言，聯詠的本業是顯示驅動IC與顯示／影像SoC，雖然近年在OLED TDDI、監控／工控／車用顯示與AI影像SoC有佈局，但與雲端AI伺服器、GPU、HBM、先進封裝這類資金最愛的主流AI題材相比，市場想像空間明顯較小。
股人阿勳表示，在資金集中追逐高成長AI股的背景下，聯詠被市場歸類為「面板慘業供應商＋高股息成熟股」，估值自然無法享有AI族群的溢價，反而在景氣反轉時首先遭到資金撤出。
