為何台積電熊本廠急著「跳級」生產3奈米？郭正亮揭內幕：經濟部還在吹牛

台積電董事長暨總裁魏哲家5日與日本首相高市早苗在東京首相官邸會面，魏哲家表示，台積電正在評估規劃在熊本興建中的第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應人工智慧帶來的強勁需求。台積電也將在明日於日本舉行董事會，市場推測將聚焦日本詳細生產計劃。對此，前立委郭正亮於節目《大大平評理》表示，這意味著經濟部部長龔明鑫5日於年終記者會上稱2030年台灣晶片產能占比仍高達85%的言論根本就是隨便講話，立刻就被揭發。​

郭正亮認為，這是廣義的美國全球佈局，台積電高階製程放在日本，美國是放心的，因為至少不會被中國拿走。美國對在台灣的台積電，永遠都會考慮軍事因素，但日本沒有這個問題。事實上，台積電在日本的營運狀況，讓台積電非常滿意，政府以及員工的配合度都近似台灣，與美國則是天跟地之別。台積電在美國設廠談白說是飽受艱辛「工會難搞、員工不配合、東西又貴，三不五時還會給你檢舉，日本完全沒有這種問題。」

郭正亮指出，晶片高階製程移至日本，意味著經濟部部長龔明鑫說錯了。「龔明鑫在那邊吹牛，說台灣不用擔心，到2030年在台灣的高階製程有85%，美國只有15%。你以為你說這個，AIT不會寫報告？」美國人會怎麼想？

郭正亮直言，龔明鑫甚至說2035年台灣還有35%高階製程，這種經濟部部長乾脆下台算了，根本就是隨便講話，立刻就被揭發。龔明鑫不只是報喜不報憂，還編造數字。台積電很照顧台灣，今年560億美元資金赴美不到100億，但明年還能這樣嗎？怎麼會任何這樣對美國的投資可以繼續下去？不到100億美元，美國人會看不懂嗎？一個廠不可能100億就蓋得起來。整個政府都在隨便講話。

