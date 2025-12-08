為何台鐵、高鐵「週末車票變難買」？網曝原因嘆：花錢安心放空

生活中心／陳慈鈴報導

有網友發現台鐵、高鐵「週末車票變得難買」，引起討論。（示意圖／資料照）

為了解決車流量龐大，避免發生交通壅塞的情況，台灣的交通建設近年來不斷地推陳出新，其中的台鐵和高鐵已然成了民眾重要的交通工具。除了通勤外，週末旅遊或是返鄉過節都相當重要。不過，有網友就好奇在人沒變多，車次沒有減少的情況下，為何雙鐵的車票會變得難買？引起討論。

一名網友於《PTT》八卦版以「搭台鐵、高鐵的人怎麼越來越多」發文，他發現在台灣人也沒有變多，台鐵、高鐵車次也沒變少的前提下，「結果週末的台鐵、高鐵票都越來越難買，有沒有八卦？」

此文一出，立即吸引大量網友討論。不少網友認為與客運式微有關，「統聯國光的客流都去那了啊」、「我是因為客運班次變少才不搭乘的」、「客運上車睡了一個小時都還沒上國道，誰要搭」；也有人認為，「時間=金錢」、「養不起車的變多了」、「外勞變多，台鐵假日很多外勞」、「高鐵太便宜而且又準點」。

其中，很多人表示與容易塞車、用路環境有關，「高速公路容易塞車，而且應該是世界密度第一多的超速相機，還是搭高鐵好了」、「國道慢啊，塞車塞到心都死了」、「用路環境差吧，被照幾次測速會覺得自己北Ｘ了，花錢搭車至少能安心放空」。

