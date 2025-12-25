為何哥哥親筆信全程稱弟弟「張嫌」非張文 他推測可能原因

北捷、中山商圈恐攻案隔天，大量民眾到現場獻花哀悼。（資料照／杜宜諳攝）

27歲的張文犯下隨機殺人案，造成3人死亡、11人受傷，本人也在逃亡過程中墜樓喪命，如今動機成謎。案發隔天民眾紛紛到現場獻花悼念，意外發現張文哥哥也留下親筆信向余家道歉，信中全程稱自己弟弟「張嫌」，引起網友熱議。

據了解，張文已經2年沒有回過家，與哥哥更是長達5年沒有聯絡，也沒有特別要好的親友，性格容易與人起衝突，是標準的邊緣人。不過事件發生後，哥哥在北車獻花現場留下親筆信，信中寫著自知沒有資格獻花，但看到余媽媽的大愛與包容，因此決定親自北上獻花。

廣告 廣告

張文哥哥親筆信向余男一家道歉，余母則喊話大眾別把錯怪到張文家屬身上。（資料照／呂筱蟬攝）

張文哥哥坦言，或許信中所言在大眾眼裡只是作秀，但對自己已經不重要，只希望這些話能告知對方，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容」，最後署名留下「張嫌兄長」。

由於信中哥哥從頭到尾稱自己弟弟為「張嫌」而非張文，引起許多人猜測動機，不少網友認為可能是出自於愧疚：「可能是他哥也很愧疚吧」、「他知道弟弟已經鑄下無可挽回的大錯」、「這種人就是想留名，所以哥哥不想讓他如願」、「覺得他太感傷無法寫出弟弟的名字」，其中一名男網友解釋最被認同，他認為不寫出張文名字，也許就是配合社會上呼籲的，別再讓這個名字出現，以免對家屬再造成傷害，「這種垃圾的名字不該也沒資格被記住」。

更多中時新聞網報導

自律神經失調 AI輔助檢測

派翠克支持死刑 犯罪要接受懲罰

良食脈動講座 破新陳代謝迷思