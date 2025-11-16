為何四川號有2座艦島？退將揭可能用途

大陸擁有三棲登陸能力、全球首艘具備無人機電磁彈射技術的076兩棲攻擊艦首艦四川艦，於14日9時許，從上海滬東中華造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域，開展首次航行試驗任務。四川號的艦島為雙艦島設計，退役陸軍少將栗正傑認為，這兩座艦島的任務，分別是指揮軍艦本身與指揮兩棲登陸。

根據《CNN》報導，四川號一個重要特點是配備電磁彈射系統，使更大、更重的軍機可以從該艦起飛，意味著可攜帶更多燃料，擴大作戰範圍，或攜帶更多炸彈及飛彈，使艦載戰機更具致命性。而在全球現役戰艦中，只有美軍福特號航母，與剛服役的共軍福建號航母配備電磁彈射系統。

栗正傑14日在政論節目《中天辣晚報》表示，四川號的甲板寬大，說明該艦是以艦載機為主，而非以兩棲攻擊為主的作戰艦艇，雖然一樣可以進行兩棲攻擊作戰，但該艦更適合的任務，是出動應對南海地區等地的區域衝突。此外，四川號也可與福建號航母搭配，施放艦載無人機進行遠程偵蒐攻擊，並與福建號的有人機進行搭配。

針對四川號的雙艦島設計，栗正傑推測，這兩座艦島的任務，分別是指揮軍艦與指揮兩棲登陸，他說明，該艦島的不只會指揮無人機，還包括登陸部隊，因此，四川號未來可能會擔任兩棲部隊旗艦、負責整合陸海空三軍的角色，「它作戰任務可以說是多面向的，可應對小型區域衝突、搭配福建號，也可以擔任三棲登陸作戰的搶灘旗艦」。

