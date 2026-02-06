為何國民黨總是選錯邊？王婉諭：只想利用中共換政治利益

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文上任至今，多次高喊「我是中國人」，親中形象備受質疑。時代力量黨主席王婉諭今（6）日以「為什麼國民黨總是選錯邊？」為題發文指出，短視近利的國民黨政治人物，只想利用中共的威脅與利誘，換取眼前的政治利益。

王婉諭表示，國民黨推動「二度西進」的意圖，真的越來越明顯。國共論壇不只是象徵性的輸誠而已，內容還包含觀光旅遊交流、產業合作，明顯是在為兩岸更深層的經貿往來鋪路，鄭麗文的邏輯很簡單：「全世界都在跟中國做生意，為什麼台灣不行？」。

王婉諭認為，鄭麗文刻意忽略一個關鍵事實：「全世界所有跟中國做生意的國家，只有台灣，無時無刻被中國統戰、威脅、軍事恫嚇」，對台灣來說，經濟過度依賴中國從來不是選項，而是死路。鄭三不五時拿馬英九那「失落的八年」來說嘴，很明顯沒有跟上台灣近十年的產業變化。如今台灣科技業、半導體產業的榮景，是建立在以美國為核心的全球產業鏈之上。

王婉諭提到，美國已經很清楚界定，中國就是此刻最大的戰略敵人，不只是軍事上要建立「非紅供應鏈」，在半導體、AI、關鍵戰略產業上，美國正和盟友一起，全面降低對中國製造的依賴，打造排除「中國製造」的生態系。在這樣的國際對抗格局下，台灣要站在哪一邊？答案其實非常清楚。

王婉諭直言，撇開已經明顯失控的鄭麗文不談，她相信，國民黨內仍然有理性的政治人物心裡很清楚，過度親中在台灣選舉中就是死路一條。而且就算中國真的侵略成功，這些政治人物也不會過得多好。但問題在於，短視近利的國民黨政治人物，根本不打算想那麼遠，只想利用中共此刻的威脅與利誘，換取眼前的政治利益。

王婉諭強調，於是眾人又看到熟悉的畫面，整個藍營一擁而上，彷彿文藝復興一般，要大家重新相信「九二共識」、重新接受「當個堂堂正正的中國人」。

