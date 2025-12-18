為何國際矚目「小國」宏都拉斯選舉？她揪1改變：中共實力真的大不如前

國際中心／黃依婷報導

宏都拉斯11月30日舉行的總統選舉後已過兩週，本次選舉的計票過程爭議不斷，除傳輸長時間中斷外，紙本開票紀錄與線上公布數字也出現落差，不過領先票數的兩位候選人都表示「願意恢復與台灣的外交關係」。對此，財經網美胡采蘋也有感「中共的實力是真的大不如前」。

胡采蘋發文，一場六百萬票的選舉，意外受到國際矚目，宏都拉斯大選真的是今年的大驚奇，剛剛美國國務院要求宏都拉斯不要再拖延重新計票，應該立刻繼續點票，川普積極清除中共在中南美洲的勢力，最近到達了一個高潮，美軍對委內瑞拉備戰，而諾貝爾和平獎得主就在美軍戰鬥機的空中護航下，成功逃出委內瑞拉。

胡采蘋猜測，一旦宏都拉斯親美親台政黨重返執政，若與台灣復交，將是外交圈的重大逆轉事件。或許很多人認為這就是個小國，有什麼了不起，不過正是因為宏都拉斯是個小國，而中共的金元外交竟然也買不動了，中共的實力是真的大不如前，宏都拉斯大選將是一個逆轉局面的事件。

胡采蘋表示，過去台灣一直都在失去邦交國，儘管台灣的生存並不依靠這些小邦交國，有沒有宏都拉斯對台灣民眾可能是無感的，問題是中國很在乎台灣，中共向來是無所不用其極想在國際領域對台灣趕盡殺絕；掉邦交國可能台灣民眾並不在乎，但是中共卻將之看為重大勝利，因為他們認為自己讓台灣更難生存了。

胡采蘋指出，如果連一個一千萬人的國家，中共都已經沒有辦法控制了，那又意味著什麼呢？許多外媒和外交期刊也很注意這件事情，這不是一個「小國家」「小選舉」這麼簡單，而是一個意欲取代美國的超級大國，他們連這樣的「小國家」也控制不了，同時中共友好的親密夥伴馬杜羅，已經在垮台邊緣。

胡采蘋預估，中國外交部也知道自己即將面臨失敗，已經提前指控台灣是「金元外交」、不擇手段欺騙、謀獨，這是已經在為自己的外交失敗做準備了，讓他不禁笑喊「真的很歡樂耶，我們能活著見證一帶一路大灑幣的超級土豪大國氣到跳腳，罵我們金元外交，大衛與歌利亞之戰，真是本世紀最好看的追劇」。

