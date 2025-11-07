為何堅持輝達在台北設分公司？蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安出席「瘋設祭開幕記者會」。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 在新壽同意在「取回成本」下「合意解約」後，輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18基地。新壽目前正在與北市府協商「分手費」，解約並塗銷地上權後。蔣萬安昨日表示，他認為輝達不能透過新加坡或維京群島的分公司來與北市府對接，而是希望在台北市設立公司，並有一定的資本額。蔣萬安今（7）日被問到為何堅持輝達要在台北設分公司？他表示，站在台北市立場，對於整體產業、稅收，都能夠帶動全面提升，希望輝達審慎評估，目前輝達也正在研議中。

廣告 廣告

蔣萬安今天上午出席「瘋設祭開幕記者會」，會前受訪被問到希望輝達設立台北分公司，輝達有回應嗎？輝達執行長黃仁勳今天剛好在台南，有可能會直接接觸？蔣萬安回應說，程序上希望下週可以跟新壽完成合意解約的程序，目前還是需要會計師審查，新壽也要召開臨時股東會。

至於為什麼堅持要輝達設分公司？蔣萬安解釋，站在台北市立場，希望輝達可以選擇設立台北分公司，對於整體產業、稅收，都能夠帶動全面提升，希望輝達能夠審慎評估，目前輝達也正在研議中。

媒體追問，雙城論壇確定12月25至27日舉辦嗎？蔣萬安說，時間都沒有訂，還需要跟上海持續協調，一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則來舉辦，目前當然是希望朝向順利成行的方向規劃。

針對國民黨主席鄭麗文表態想和中國國家主席習近平見面，媒體也問到，是否擔心「鄭習會」導致雙城論壇被抹紅？蔣萬安則沒有回應，僅不斷說「謝謝」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

涉毒又捲入台灣網紅命案 北市觀傳局下架黃明志宣傳影片

輝達確定落腳北士科！蔣萬安堅持：不能透過分公司來與北市府對接

硬要抄？中國CPB上海兄弟隊徽相似中信兄弟 陸委會說話了