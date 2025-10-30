【今傳媒/記者李祖東報導】針對民進黨立委邱議瑩，今（30）日稍早受訪稱柯志恩委員應對涉案石姓地主陪同會勘部分說清楚，柯志恩辦公室表示，柯志恩委員針對石姓地主的部分已經說明無數次，對她的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，她也與柯志恩委員的服務團隊無任何關聯，朱信強議員也在接受媒體採訪時親自證實，會勘當天他人在國外，所以請時任朱信強議員特助的石姓地主代他出席，不知道柯志恩委員還要說明清楚什麼？倒是邱議瑩委員至今未向美濃人與高雄人說明清楚，為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，到底是妳都沒看見？還是根本沒在管？

美濃人跟高雄人都在等妳的答案，請邱議瑩委員發出指控前，應該先自己「說清楚」。

​

這篇文章 為何大峽谷越挖越多 柯志恩要求邱議瑩應先向美濃人「說清楚」 最早出現於 行銷人。