為何大濛可以《世紀血案》卻不行？呂秋遠點原因發聲 李千娜殺青言論遭轟「捐片酬道歉了」

電影《世紀血案》因改編林宅血案卻未獲家屬授權引發爭議。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

「這是滅門血案，不是福爾摩斯辦案，好嗎？任何人，都不該拿別人的悲劇，拿著饅頭沾血吃。」

改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日除爆出劇組在未取得該案受害者林義雄及其家屬同意的情況下就進行拍攝外，部分演員於公開場合的發言也引發輿論反彈。對此，律師呂秋遠發文提出質疑與批評，而參與演出的李千娜也在instagram公開道歉，並說明參與拍攝的來龍去脈。

《世紀血案》為何引發爭議？ 「林宅血案」改編正當性成焦點

《世紀血案》取材自46年前（1980年）震驚全台的林宅血案，事件至今仍被視為台灣白色恐怖時期的重要歷史傷痕。近期卻傳出該片疑似未取得林義雄本人或家屬授權便啟動製作，加上相關訪談內容被部分網友認為輕忽歷史傷痛，迅速在網路上引發批評聲浪，討論焦點也延伸至「藝術創作是否應有倫理界線」。

廣告 廣告

《大濛》可以，《世紀血案》不可以？呂秋遠在臉書直言，台灣確實有許多歷史悲劇可被創作討論，但林宅血案並非單純的懸疑案件，而是一場涉及國家暴力、長期監控與滅門悲劇的歷史事件，其性質與一般戲劇題材並不相同。

呂秋遠強調，若將自身代入事件當事人的處境，便能理解其中的殘酷性——在政治高壓下遭監控、被羈押，最終卻在服刑期間得知至親慘遭殺害，而案件至今仍未破案，相關真相也未完全公開。

林宅血案背景是什麼？

呂秋遠文中直言，林宅血案是一宗至今未釐清真相的滅門血案，而非可被包裝成推理、娛樂或翻案敘事的題材。他認為，在「沒有真相、沒有原諒」的前提下，以戲劇形式重新呈現該事件，勢必會對仍在世的相關人士造成冒犯，也引發社會對創作動機的質疑。

呂秋遠進一步指出，事件發生至今僅46年，「當年經歷過、聽說過這件事的人，只是老了，不是死了，好嗎？」

出資與製作背景遭點出 引發外界更多討論

「那就像是劉彩萱的後代來拍攝剴剴案一樣。」在長文中，呂秋遠也提及《世紀血案》的出資公司與導演背景，相關內容隨即在網路上引發延伸討論。不過，他同時表示，並非因出身背景便否定創作資格，而是質疑在眾多題材可選的情況下，選擇拍攝一宗至今責任難以釐清的歷史悲劇，是否合適。

為何點名李千娜？ 呂秋遠批評發言「忽略事件本質」

針對李千娜在記者會上提及「如果大家都是上網查這件事，永遠都會活在恐懼，如果重啟可能會重新翻整這件事情，好像可能不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖。」之說法，呂秋遠在文中直言，這樣的表述令人難以接受。他指出，林宅血案是一場滅門慘案，並非可被淡化或娛樂化的故事，相關言論容易忽略事件對受害者與社會造成的深層傷害。

《世紀血案》是否適合拍攝？ 創作自由與歷史傷痛再掀討論

呂秋遠最後重申，言論自由與藝術自由並非毫無界線，特別是涉及重大歷史創傷時，更應以慎重、尊重的態度面對。他也呼籲演員與創作者，在參與真人真事改編作品前，應更全面理解事件背景與社會影響。

李千娜道歉了？ 親自說明參與拍攝始末

面對爭議延燒，演出者之一的李千娜在其他主演陸續公開道歉之際，也在ig發布聲明致歉。她表示，首先向林義雄本人、其家屬，以及所有因此事件感到不適或受傷的社會大眾致上歉意，並坦言自己過去的發言與表達方式並不恰當。

李千娜說明，當初僅以「客串角色」身分參與拍攝，專注於自身角色設定，未能完整理解整部作品與其所涉及的歷史重量，也未對整體合作背景進行充分查證，對此感到後悔與自責。

李千娜怎麼回應「未取得授權」問題？ 宣布後續處理方向

李千娜進一步指出，經各界查證後才得知，《世紀血案》拍攝過程疑似未取得林義雄或家屬同意，該情況亦違反與其經紀公司之合約內容，屬於她當初未能預料的狀況。她表示，將針對此次合作啟動更明確的調查與後續處理。

此外，針對記者會上引發爭議的言論與態度，她再次致歉，強調林宅血案及白色恐怖歷史，無論以任何形式呈現，都應以嚴肅、尊重的態度面對。

捐出片酬表態 事件後續仍待製作方回應

李千娜也在聲明中提到，將把此次參與《世紀血案》的全數片酬捐贈給慈林基金會，強調此舉並非為平息爭議，而是希望表達個人的歉意與反省。

更多鏡週刊報導

46年未破歷史傷痛被拍成電影！李千娜燦笑分享「取材林宅血案」拍攝心得遭轟 殺青貼文刪了

改編林家滅門案...《世紀血案》電影遭抵制！楊小黎PO千字道歉了 網酸：專業切割

「身為演員我被欺騙了」簡嫚書宣布不再參與《世紀血案》 致歉：以為能用電影為此案發聲