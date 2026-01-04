為何天冷睡不著？ 中醫師：熬夜滑手機、進補過度

現代人經常熬夜滑手機，是睡眠品質不佳的原因。（圖／資料畫面）





冬天一到，有人反而更睡不著，或半夜醒來好幾次。就有中醫師解釋，冬季與人體腎氣最有關聯，如果陰陽失衡，就容易讓睡眠品質大受影響。尤其現代人經常熬夜滑手機、進補過度，或長期待在冷氣房，也容易導致睡眠不佳。

東翻西翻躺在床上，天氣冷包緊緊，但卻怎麼睡都睡不著，原以為冬天鑽被窩取暖，隨著體溫漸漸升高，會更好入睡，但為什麼有人睡眠品質，反而變得更差了。有中醫師楊雅心分享，冬天本是身體進入修補階段，但現代人冬天還在工作緊張、熬夜滑手機、進補過度，或長期待在冷氣房，這些都讓該收不收的陽氣變得混亂，導致睡眠不佳問題。尤其腎陽虛寒者，常畏冷四肢冰冷，再加上冬季日照減少、活動減少，身體晝夜節律，更容易被打亂，自然就更不好睡。

中醫師也建議幾項冬季睡眠保養術，一、睡前泡腳，可以溫腎暖身放鬆神經，二、早睡晚起，讓身體獲得充分休息，也是冬季養生關鍵，三、適度進補，如果吃完補品，覺得胸悶、燥熱、夜醒多，就表示補過頭了，應該減量避免睡不著，四、白天應該多曬太陽還有活動，夜晚才能更容易入眠。

