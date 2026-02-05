為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。
台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。
不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。
12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變
這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。
結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域：
‧ 海馬迴：負責記憶的形成與儲存，也是阿茲海默症最早影響的區域之一。
‧ 內嗅皮質：連接海馬迴與大腦其他區域的「門戶」，對空間導航和記憶提取至關重要。
‧ 前扣帶迴皮質：掌管情緒調節、決策判斷與注意力控制。
這份研究的通訊作者、劍橋大學精神病學系臨床神經心理學教授薩哈基安（Barbara Sahakian）指出，出現差異的大腦區域，正是容易受阿茲海默症影響的區域。更年期可能使女性在未來更加脆弱，這或許解釋了為何女性失智患者幾乎是男性的2倍。
既然更年期最主要的生理變化是雌激素分泌減少，那荷爾蒙替代療法（HRT）能保護大腦嗎？這份研究的結果出乎意料，使用HRT的女性，大腦灰質流失程度沒有比較少。
研究同時發現，更年期對女性的影響遠不止於記憶力。停經後女性出現焦慮、憂鬱的比例明顯較高，也更常因情緒問題求診。停經後睡眠品質變差，更多女性飽受失眠之苦，整體睡眠時間減少、白天疲倦感增加。
現代女性高壓生活，正在考驗大腦與情緒
「更年期是大多數女性都會經歷的，改變人生的重大事件，」參與這個研究的劍橋大學認知神經科學家朗利（Christelle Langley）提醒，社會大眾需要更多關注女性的生理和心理健康，也要讓女性理解，尋求幫助並不可恥。
振興醫院精神科主治醫師、老年及婦女身心醫學專家袁瑋指出，這項研究點出的腦區——海馬迴、內嗅皮質、前扣帶迴皮質——不只影響記憶力，更與情緒調控密切相關。
「這些區域跟情緒的表達、轉念能力都有關，」袁瑋解釋，如果進入更年期以前，這些區域的功能就已經在退步了，遇上更年期後，氧化壓力增加、醣類代謝變差，大腦會因此運作更差。她強調「既然更年期一定會來，女性要及早開始保護大腦，遠離不必要的負擔。」
袁瑋觀察，台灣女性普遍身兼多職，一輩子照顧家庭、照顧長輩，還要工作，總是把自己的需求擺在最後。「做這麼多，都快燃燒殆盡，還要被人說是虎媽，」她感嘆，「這篇研究正提醒我們，女性必須積極維護好自己的腦功能，而壓力管理正是自我照顧的一大重點。」
50歲還很年輕！遠離失智，讓這5面向成為生活常規
劍橋大學研究強調，更年期不應被視為衰老的開始，而是積極介入、保護大腦健康的關鍵時機，建議女性更年期前就要開始特別注意實踐5面向：
1. 規律運動：研究顯示，有氧運動與阻力訓練都有助於維持大腦健康。
2. 健康飲食：中海飲食等抗發炎飲食模式，被認為對認知功能有保護作用。
3. 充足睡眠：更年期女性常有睡眠困擾，改善睡眠品質對大腦健康至關重要。
4. 心理健康照護：焦慮、憂鬱不是軟弱的表現，有需要時應尋求專業協助。
5. 定期健康檢查：包括認知功能評估、心血管風險因子的監測。
「如果人已經累癱還要運動、注意營養，當然很困難，」袁瑋建議女性，要反過來想，優先把照顧自己的事情做好，不要等「有空」才做。把營養飲食、規律運動、足夠睡眠都當作生活常規，就像吃飯、洗澡、刷牙一樣，不需要思考，時間到就要自動執行，這才是好好照顧自己的不二法門。
她也提醒，50歲其實還很年輕，還有很長的人生要過，不要只是照著社會期望去衝。如果大腦開始退化，後面會很辛苦，也會成為別人的負擔。血糖問題、新陳代謝、生活型態，這些都是可以改變的，一旦開始照顧自己，就會做出更多聰明的選擇。
很多女性放不下的事情太多了，袁瑋感嘆，結果大腦不知道該怎麼停下來，都在空轉。「把意念回到自己本身，是一件非常重要的事，」她呼籲，停經時50歲，還很年輕，還有很長的人生要過，問題是想要怎麼活？開始下定決心照顧自己，就會做出更多聰明的選擇，活得更健康、更精彩。
參考資料：英國阿茲海默症協會、《心理醫學》期刊
（本文諮詢專家：振興醫院精神科主治醫師袁瑋）
