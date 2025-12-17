為何好市多衣服超便宜？外媒揭「3大關鍵」 虧本賣還是賺

國際中心／倪譽瑋報導

大型連鎖美式賣場好市多（Costco）擁有許多便宜商品，衣服售價也是討論話題。外媒指出，好市多在衣服銷售上採取大量採購、低利潤、友好的退貨政策，在低利潤方面，有時還能看到低於成本價的衣服。雖然壓低獲利，但在整體衣服銷售上獲消費者好評，因此數年間銷量大漲近40％。

好市多成服飾銷售巨頭 大量採購功不可沒

根據消費者網站《Clark.com》指出，好市多在服裝市場的規模其實很大，銷量超越Old Navy、Abercrombie & Fitch等大型服裝品牌；從數值面來看，公司在2024年服裝銷售額超過97億美元（約新台幣3000億元），和2019年的70億美元（約新台幣2220億元）相比，成長近40％。

前好市多財務長加蘭提（Richard Galanti）曾分析，好市多服裝銷售蓬勃發展的秘訣是「大量採購」，當其他零售商為降低庫存壓力，而縮減向製造商的訂單量時，好市多趁勢進場下單，藉此創造有力的銷售價格。

好市多衣服便宜關鍵 壓低加價率、利潤

好市多採取低利潤戰略，例如自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）品牌加價率上限15％，假設一件科克蘭襯衫的成本是10美元，該衣在好市多店內最高售價不會超過11.5美元。此外，好市多賣的衣服種類也相當多，包括Calvin Klein、Converse、Tommy Hilfiger等，有時還能發現小眾品牌（其他品牌加價率上限14％）。

值得注意的是，消費者到好市多買衣服，有時還能看到低於成本價的，這類衣服多半出現在季節性商品區（賣場中間靠後的三分之一處），如發現價格結尾是「0.97 美元」的商品，意味著是用低於成本價出售，這方面也受到顧客好評。

好市多衣服退貨 獲好評也助銷量

然而，好市多賣場內商品眾多，並未在衣服「購物體驗」這塊為客人提供太多便利性，店內幾乎就是把大量商品堆放在一起、沒有特別陳列設計、提供試衣間。

但是好市多「友好的退貨政策」某種程度上抵銷試衣間的需求，消費者買回家穿起來不喜歡，下次去好市多買東西時再退貨就好，對促進服裝銷售有一定效果。

